المدير الفني لنادي برج بوعريريج للكرة الطائرة للاذاعة :الفوز على نادي بوتسوانا سيكون سهلا

يواجه نادي برج بوعريريج مباراته الأخيرة من مرحلة المجموعات هذا الثلاثاء أمام نادي الشرطة من بوتسوانا في رابع مباراة له ضمن المجموعة الثالثة في بطولة افريقيا للأندية البطلة.

وقد أكد المدير الفني للنادي البرايجي عباس تيبورتين في تسجيل للقناة الاولى أنه لن يتم إقحام العناصر الاساسية في مباراة بوتسوانا الذي اعتبره فريقا متواضعا حتى يتسنى لهم الدخول في مقابلات المنافسة المتبقية بلياقة عالية

ويتوقع المتتبعون لهذه التظاهرة الرياضية تحقيق الفوز بسهولة للنادي البرايجي الذي لم يتعثر في كل المقابلات حيث سجل ثالث انتصار له في بطولة افريقيا للأندية البطلة رجال بعد تغلبه أمام فريق آساريا من ليبيا بثلاثة أشواط لصفر (3-0) بتونس لحساب اليوم الثالث من المجموعة "ج"و تغلب خلال الجولتين الأولى و الثانية على نادي الجمارك من بوروندي و كيبونغو من رواندا بنتيجة 3-0 و 3-1 على التوالي.

المصدر:الاذاعة الجزائرية