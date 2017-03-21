كأس الكنفدرالية الأفريقية : مواجهتان قويتان لمولودية الجزائر وشبيبة القبائل

يواجه فريق مولودية الجزائر نظيره التنزاني يونغ أفريكانز خلال الدور ال16 مكرر لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، فيما يقابل الممثل الجزائري الثاني في المنافسة شبيبة القبائل نادي تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية المتوج بلقب النسخة الماضية وفق ما أسفرت عنه عملية القرعة التي أقيمت اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

ويستفيد الفريقان الجزائريان من أفضلية لعب مباراة العودة بملعبيهما ضمن الدور التصفوي الأخير الذي يسبق الدخول في نظام المجموعات.

وكان يونغ أفريكانز قد أقصي من الدور ال16 لكأس رابطة أبطال إفريقيا أمام زاناكو الزامبي (0-0 في الذهاب و 1-1 في العودة) بينما خرج تي بي مازيمبي من ذات المنافسة على يدي نادي كابس يونايتد من زيمبابوي (1-1 في الذهاب و 0-0 في الإياب).

وتمخضت عملية قرعة الدور ال16 مكرر لكأس ''الكاف'' الذي يجمع الأندية المتأهلة عن الدور ال16 لنفس المسابقة أمام تلك المقصاة من ذات الدور في رابطة الأبطال عن مواجهة مغربية خالصة بين الفتح الرباطي والمغرب الفاسي.

وتقام لقاءات الذهاب أيام 7 و8 و9 أبريل فيما تلعب مباريات العودة أيام 14 و15 و16 من نفس الشهر على أن توزع الأندية ال16 المتأهلة على أربع مجموعات بناء على النظام الجديد الذي أقرته الكاف لهذه المنافسة والذي يشرع في العمل به هذا العام.