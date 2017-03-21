تم هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب لجنة تنسيق دائمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تحت إشراف المفوضة الوطنية لحماية للطفولة رئيسة الهيئة مريم شرفي.

ويأتي تنصيب هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تطبيقا لأحكام القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل الصادر في 15 جويلية 2015.

وتضم اللجنة التي ترأسها المفوضة الوطنية لحماية الطفولة ممثلين عن 14 قطاعا وزاريا وعن المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.

وتدرس لجنة التنسيق الدائمة المسائل المتعلقة بحقوق الطفل التي تعرضها عليها المفوضة الوطنية لحماية الطفولة بالتعاون والتشاور بين الهيئة ومختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة التي تزودها بالمعلومات المتعلقة بالطفولة وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للهيئة.

وبهذه المناسبة أكدت شرفي أن هذه اللجنة ستجتمع مرة على الأقل في كل شهر لدراسة الملفات المرتبطة بمجالات حماية الطفولة وهي قابلة للتوسع لتشمل أعضاء آخرين معتبرة في الوقت ذاته ان هذا التنصيب يعد "مكسبا إضافيا" لتلك التي تم تحقيقها في مجال حماية وترقية هذه الشريحة من المجتمع.

وأضافت أن اللجنة سيكون لها "دور كبير" في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بحماية الطفل.

وعلى هامش حفل التنصيب قدمت مجموعة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نشاطات استعراضية كما تم بمناسبة اليوم العالمي للتريزوميا تكريم عائلة الطفل الراحل زكريا شيباني المصاب بهذا المرض والذي كان يشارك بانتظام في هذه النشاطات الفنية.