منح رخص استيراد الموز لـ 6 متعاملين من أصل 44

21/03/2017 - 14:31

وافقت اللجنة التقنية التي أوكلت لها مهام  دراسة طلبات المتعاملين  الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد  الموز على منح رخصة الاستيراد لـ 6 متعاملين ( 5 خواص و شركة عمومية واحدة) من أصل 44 متعامل أودعوا  طلبات, لاستيراد 55.000 طن  من الموز في مرحلة أولى حسبما أكده بيان لوزارة السكن و العمران و المدينة و التجارة بالنيابة.

وحسب ذات البيان فان اللجنة أقصت 14 متعاملا نظرا لعدم ممارسة  النشاط في مجال استيراد الموز خلال  السنوات الخمس الأخيرة من ضمنهم 10  لعرضهم أسعارا مخالفة للسعر المرجعي و المقدر بـ 650 دولار للطن.

كما تم إقصاء 10 متعاملين آخرين لعرضهم استيراد كميات قليلة من المنتوج و عدم توفرهم على مراكز للتخزين  والإنضاج و التبريد بينما تم  رفض طلبات 11 متعاملا لا تتوفر فيهم أدنى المقاييس التي اعتمدتها اللجنة في عملية انتقاء المتعاملين  المستوردين .

و أضاف بيان الوزارة أن 3 متعاملين آخرين تم إقصاؤهم لتورطهم في أعمال المضاربة  و ورودهم  في بطاقية  المضاربين .

يذكر أن اللجنة التقنية شرعت يوم 19 مارس الجاري بدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع  استيراد الموز  بدقة و ذلك تطبيقا  لقرارات اللجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها امين عام الوزارة التجارة التي تضم ممثلين عن وزارات   المالية و الصناعة و المناجم و الفلاحة والصيد البحري و التجارة.

وقد حددت  اللجنة التقنية  جملة من المقاييس  أهمها الخبرة المهنية في ممارسة نشاط استيراد الموز لا  تقل عن 5 سنوات مبررة بالحصائل الجبائية السنوية و كذا ضرورة  توفر المتعامل على استثمارات في مجال  انتاج و تعبئة الفواكه بالاسم الخاص بالمؤسسة .

و من ضمن المقاييس التي اعتمدتها اللجنة أيضا وجوب اقتناء المنتوج من المصدر بصفة منتظمة و مباشرة دون  وسيط و إلزامية ضمان النقل ببواخر متخصصة و مهيأة  و بصفة مباشرة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتوج  مع  مراعاة شرط ضمان جودة المنتوج المستورد و مطابقته مع معايير الصحة النباتية التي تثبت  خلوه من أي أمراض  من شأنها إلحاق ضرر بصحة المستهلك.

كما تلزم اللجنة تموين السوق الاستهلاكية بشكل دائم و بسعر معقول.

             

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الجزائر, اقتصاد