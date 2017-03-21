في اليوم العالمي للمياه:مرصد وطني وميثاق محلي للبيئة عبر الوطن

احتفلت معظم دول العالم هذا الثلاثاء باليوم العالمي للشجرة التي يتنفس من اخضرارها وغاباتها كوكبنا كما تغطي ثلث مساحة اليابسة،ويحتفل بهذا اليوم لتشجيع الناس على غرس الاشجار والعناية بها.

ويصادف يوم الأربعاء أيضا اليوم العالمي للمياه الموافق لـ 22 مارس من كل عام وبالمناسبة قام هذا الثلاثاء وزير الموارد المائية عبد القادر والي بالإشراف على افتتاح المعرض الوطني للمياه وشدد بالمناسبة على إشراك المواطن في المحافظة على البيئة.

وأكد الوزير على أن "المياه تعتبر موردا وعاملا من عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمار وانه يوجد لدينا مناطق صناعية موجودة وأخرى في طور الانجاز وكلها تحتاج للمياه".

وشدد الوزير أيضا على ضرورة تجسيد الديمقراطية التشاركية في مجال المحافظة على البيئة من خلال إشراك المجتمع المدني وفي هذا الصدد كشف عن قرارات هامة. "ومن ابرزها مرصد وطني يوضع تحت تصرف كافة الجمعيات والمواطنين للإعلان عن أية مشاكل وعلى الوزارة بدورها التكفل بها وإيجاد الحلول لها ،وكذا ميثاق محلي للبيئة في جميع البلديات والولايات الذي يربط حركة المواطنة مع المسؤلين وهذا يدخل في إطار الديمقراطية التشاركية".

وبمناسبة تواجده بمنتزه الصابلات في العاصمة وعد الوزير عبد القادر والي بتسليمه كليا قبل نهاية السنة الجارية2017،وطالب في هذا الخصوص بتسريع وتيرة الأعمال للاستفادة من هذا المنتزه لاسيما ما تعلق بما تبقى من أشغال في وادي الحراش لتحويله إلى فضاء سياحي يقصده المواطنون".

وفي ختام زيارته حث الوزير كل المؤسسات العامة والخاصة على الاعتماد على الكفاءات الوطنية والاستغناء عن مكاتب الدراسات الأجنبية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية