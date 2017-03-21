دراسات لاستكشاف المحروقات في شمال الجزائر

تجري دراسات لاستكشاف المحروقات بالجهة الشمالية للبلاد حسبما علم اليوم الثلاثاء بوهران من نائب رئيس الاستكشاف والإنتاج بالمجمع البترولي سوناطراك.

وتجري عدة دراسات حول استكشاف موارد المحروقات في شمال الجزائر لا سيما بالمناطق التي سبق لها وأن قدمت الكثير من المؤشرات مثل مشرية (النعامة) والجنوب الشرقي القسنطيني كما أوضح ل/وأج/ صالح مكموش على هامش الطبعة السابعة للندوة-الصالون الدولي حول صناعة البترول والغاز في شمال إفريقيا "ناباك 2017".

"لقد أجريت ببوغزول مؤخرا دراسة الأرضية ونحن في مرحلة نضج المعطيات" كما أضاف ذات المسئول مشيرا إلى أن هذه العملية قد أنجزت في إطار رخصة للتنقيب وبالشراكة مع شركتين بتروليتين دوليتين.

وأشار في هذا الصدد إلى وجود موارد هامة للمحروقات بشمال الجزائر التي لم يتم تحديد كميتها بعد مشيرا إلى "صخرة البحر" ومنابع أخرى أين يمكن لمجمع سونطراك الاستثمار بها لوحده أو في إطار الشراكة.

وبالإضافة إلى الصالون المخصص لمهن المحروقات تضمنت أشغال هذا اليوم الأول من ندوة "ناباك" التي تنعقد بمركز الاتفاقيات لوهران من 21 إلى 24 مارس نقاشات وتقديم حلول تكنولوجية متعلقة بمختلف مجالات الطاقة.