بدوي يستقبل المدير العام لشرطة الأمن العمومي البرتغالي

استقبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة المدير العام لشرطة الأمن العمومي البرتغالي لويس مانويل بيسا فارينها الذي تطرق معه إلى التعاون بين الشرطة الجزائرية و نظيرتها البرتغالية.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي حضره المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل قال السيد فارينها "تطرقنا خلال اللقاء إلى التعاون بين شرطتي البلدين و قمنا باستعراض خبرات البلدين".

و وصف المسؤول البرتغالي هذا التعاون ب"التقني و الصريح والمتفتح" مؤكدا أن "شرطتي البلدين لديهما اهتمامات مشتركة".

وأشار من جهته اللواء عبد الغني هامل أن المحادثات تطرقت إلى "محاربة الجريمة المنظمة و محاربة الإرهاب علاوة على التكوين و تبادل المعلومات و الخبرات".