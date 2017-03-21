بدوي يستقبل المدير العام لشرطة الأمن العمومي البرتغالي

21/03/2017 - 20:29

استقبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور  الدين بدوي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة   المدير العام لشرطة الأمن  العمومي البرتغالي لويس مانويل بيسا فارينها الذي تطرق معه إلى التعاون بين  الشرطة الجزائرية و نظيرتها البرتغالية.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء  الذي حضره المدير العام للأمن الوطني  اللواء عبد الغني هامل  قال السيد فارينها "تطرقنا خلال اللقاء إلى التعاون  بين شرطتي البلدين و قمنا باستعراض خبرات البلدين".

و وصف المسؤول البرتغالي هذا التعاون ب"التقني و الصريح والمتفتح" مؤكدا  أن "شرطتي البلدين لديهما اهتمامات مشتركة".

وأشار  من جهته  اللواء عبد الغني هامل أن المحادثات تطرقت إلى "محاربة  الجريمة المنظمة و محاربة الإرهاب علاوة على التكوين  و تبادل المعلومات و الخبرات".

الجزائر