تشريعيات 4 ماي: القرعة الخاصة بالترقيم الوطني الموحد لقوائم المترشحين السبت القادم

أعلنت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن تنظيم عملية القرعة المتعلقة بالترقيم الوطني الموحد لفائدة قوائم المترشحين يوم السبت القادم، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان للهيئة.

وجاء في بيان الهيئة أنه "تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 16/10 المتعلق بنظام الانتخابات وخاصة المادة 35 منه وكذا المرسوم التنفيذي رقم 58/17 سيما المادة 3 منه تنهي رئاسة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى علم قادة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ليوم 04 ماي 2017،أنهم مدعون هم أو من يمثلهم لحضور عملية القرعة المتعلقة بالترقيم الوطني الموحد لفائدة قوائم المترشحين وذلك يوم السبت 25 مارس 2017 على الساعة 11 صباحا".

وأوضح --المصدر ذاته-- أن هذه القرعة ستجرى بمقر المداومة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لولاية الجزائر.

وتنص المادة 35 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات أن قوائم الترشح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية البلدية والولائية تكون حسب ترتيب تعده الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق قرعة.

ويحدد المرسوم التنفيذي 58/17 شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء البرلمان وميزاتها التقنية بحيث يجب أن تتضمن البيانات المتعلقة بالدائرة الانتخابية، نوع الانتخاب وتاريخه.

للإشارة بلغ عدد المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة 12.591 موزعين عبر 1.088 قائمة منها 797 لـ 63 حزب و163 قائمة حرة و 128 قائمة ل3 تحالفات.

وبلغ المترشحون من الرجال 8.646 (67ر68 بالمائة)، و المترشحات من النساء

3.945 امرأة (33ر31 بالمائة).