جهاز جديد لمراقبة العطل المرضية: صندوق الضمان الاجتماعي يحقق أرباحا تقارب 1مليار دج

حقق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء أرباحا تقارب 1 مليار دج بفضل الجهاز الجديد لمراقبة العطل المرضية, حسبما علم اليوم السبت بوهران لدى المدير العام للصندوق.

"منذ وضعنا الإجراء الجديد لمراقبة العطل المرضية لا سيما في إطار مكافحة العطل المرضية التي تمنح بالمحاباة حققنا نتائج حسنة", كما أبرز حسان تيجاني هدام ل/وأج/ على هامش اليوم الثاني والأخير لأشغال المؤتمر الوطني الخامس والمؤتمر المغاربي الثالث حول الطب العام وطب العائلة, مشيرا في هذا الصدد الى أن الصندوق حقق أرباحا تقارب 1 مليار دج في 2017.

وإعتبر نفس المسؤول بأن نظام مراقبة العطل المرضية الذي اعتمدته مصالح الصندوق "أكثر صرامة نوعا ما" لا سيما عن طريق المراقبة الادارية والمراقبة البعدية والتلقائية داعيا الأطباء العامين والأخصائيين الى وصف ملائم بالنسبة لصحة السكان.

وأبرز السيد تيجاني هدام أن منح العطل المرضية بالمحاباة يتسبب في أضرار للعلاجات وبالتكفل بالمؤمنين اجتماعيا ويمس منظومة الضمان الاجتماعي وتوازنها وديمومتها.

وعلى سبيل المثال عالج الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء العام الماضي أكثر من 60 مليون وصفة طبية بتكلفة تقدر بحوالي 176 مليار دج،إستنادا لنفس المصدر الذي لفت الى أن هذه الأرقام تبقى مستقرة مقارنة مع السنوات السابقة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية