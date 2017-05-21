ســلال : الاعـلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد

صرح الوزير الاول عبد المالك سلال هذا السبت بالجزائر العاصمة أن الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وسيكون بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد .

وفي تصريح مقتضب للصحافة خلال اشرافه على حفل تخرج الدفعة ال46 للمدرسة الوطنية للإدارة التي حملت اسم الرئيس الراحل احمد بن بلة قال سلال"الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة من صلاحيات رئيس الجمهورية وانتظروا بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني " .

وفي رده عن موقف حركة مجتمع السلم بعدم المشاركة في الحكومة القادمة أوضح قائلا :"نحن عرضنا على الحركة المشاركة ومجلسها للشورى قرر العكس ، لايوجد مشكل سنتعامل معهم كجزائريين لأننا دعاة المصالحة الوطنية".

الـمصدر : وكالـة الأنباء الجزائرية +الإذاعة الجزائرية