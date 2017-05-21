ألعاب التضامن الإسلامي (ألعاب القوى): شرابي يتحصل على البرونز

تحصل العداء الجزائري هشام شرابي الميدالية البرونزية في منافسة القفز بالزانة هذا السبت بمدينة باكو (أذربيجان) في إطار النسخة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي (12-22 ماي).

وبعد محاولة أولى فاشلة تمكن شرابي من تحقيق قفزة قدرها خمسة أمتار و 25 سنتم محققا بذلك أحسن نتيجة له هذا الموسم ولو أنه يبقى بعيدا عن رقمه القياسي الشخصي المقدر ب (5م 50).

وافتك السعودي حسين الحزام الميدالية الذهبية بجدارة بقفزة (5م 55)، بينما عادت الميدالية البرونزية للتونسي أمين رمضانة (5م 30).

وصرح شرابي متأسفا بعد تتوجيه بالبرونز قائلا"حاولت جاهدا للفوز بالذهب ، لكن اللياقة خانتني اليوم أعاني من نقص فادح في التحضير لأني عائد من إصابة مضاعفة (إنزلاق غضروفي ووتر العرقوب) لذا لم أكن في كامل لياقتي".

من جانبه دخل علي مسعودي في المركز السادس لسباق 1500 متر الذي جرى تحت أمطار غزيرة محققا توقيت قدره (3:44:72)، في حين تحصل البحريني ذو الأصول المغربية على صديق ميخو الميدالية الذهبية بتوقيت (3:36:64) متبوعا بالمغربيين فؤاد القايم (3:37:81) ثانيا وبراهيم كعزوزي (3:38:24).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية