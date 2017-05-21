وفـاق سـطيف يـقـترب من اللـقـب وشـباب باتنة يرهن حظوظه في البقاء

اتضحت الأمور نسبيا في ختام الجزء الأول من الجولة ال 27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم التي لعبت هذا السبت سواء على مستوى مقدمة الترتيب باقتراب وفاق سطيف من تحقيق اللقب أو في المؤخرة أين وضع شباب باتنة قدما في الرابطة الثانية.

وفاز الوفاق على ضيفه شبيبة الساورة (1-0) بفضل هدف جحنيط (85) مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر مولودية الجزائر بميدان شباب قسنطينة (0-2) وبالتالي انفرد أشبال المدرب ماضوي بمقعد الريادة بفارق سبعة نقاط مع مباراة متأخرة للمولودية.

ويبدو أن أشبال المدرب مواسة مركزين أكثر على مقابلتهم لحساب كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد نادي الصفاقسي التونسي،حيث ضيع قورمي ضربة جزاء (90+2) في آخر أنفاس المواجهة التي تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة ال 26.

واتجهت الأنظار خلال هذه الجولة إلى أسفل الترتيب أين ضيع شباب باتنة المزيد من حظوظه في البقاء ضمن الكبار إثر انهزامه داخل الديار (0-2) أمام دفاع تاجنانت الذي يصارع بدوره لتفادي النزول إلى الرابطة الثانية وذلك بفضل ثنائية نوبلي (69) ودمان (90+4).

ولم تضيع شبيبة القبائل فرصة استقبال سريع غليزان من أجل الظفر بالنقاط الثلاث بفوزها (1-0) بواسطة هدف المهاجم بولعويدات (د 10) ما يسمح للكناري بالتنفس قليلا، بينما يصعد إتحاد بلعباس إلى المرتبة الثانية عقب انتصاره على أولمبي المدية (3-0) بواسطة أهداف بوقلمونة (58) شتال (71) وزواري (90+3)،حيث اغتنم العباسية سقوط "العميد" في قسنطينة.

وتتواصل هذه الجولة (ال 27) أيام 26 27 و 29 ماي،حيث سيتبين لدى اختتامها حظوظ الأندية التي تسعى للظفر باللقب وتلك التي تصارع من أجل ضمان البقاء.

النتائج الجزئية والترتيب :

شباب باتنة - دفاع تاجنانت 0-2

وفاق سطيف - شبيبة الساورة 1-0

مولودية وهران - مولودية بجاية 2-1

إتحاد بلعباس - أولمبي المدية 3-0

شبيبة القبائل - سريع غليزان 1-0

الجمعة 26 ماي:

الجزائر (المحمدية) : إتحاد الحراش - شباب قسنطينة (30ر17)

السبت 27 ماي:

الجزائر (ملعب 5 جويلية): مولودية الجزائر - شباب بلوزداد (00ر22)

الاثنين 29 ماي:

الجزائر (ملعب 5 جويلية): نصر حسين داي - اتحاد الجزائر (00ر22)

الترتيب: نقاط لعب

1). وفاق سطيف 51 27

2). إتحاد بلعباس 45 27

3). مولودية الجزائر 44 26

4). إتحاد الجزائر 43 26

5). شبيبة الساورة 39 27

-). مولودية وهران 39 27

7). نصر حسين داي 38 26

8). أولمبي المدية 37 27

9). شباب بلوزداد 36 26

10). إتحاد الحراش 33 26

11). دفاع تاجنانت 32 27

13). شبيبة القبائل 31 27

14). شباب قسنطينة 29 26

--). سريع غليزان 29 27

15). شباب باتنة 25 27

16). مولودية بجاية 18 27.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية