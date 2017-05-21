وزيرا الاتصال و التربية الوطنية يشرفان هذا الأحد على نهائي مسابقة "بين الثانويات" بمقر الاذاعة

يشرف وزير الاتصال حميد قرين رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الأحد على فعاليات نهائي المنافسة الفكرية "بين الثانويات" للسنة الدراسية الجارية بالنادي الثقافي للإذاعة الوطنية عيسى مسعودي بدءا من الساعة الثانية زوالا.

وأوضح محمد زبدة مدير القناة الإذاعية الأولى أن هذه المنافسة الفكرية التي وصفها "بنوستالجيا المجتمع الجزائري" والتي تنظم برعاية وزيري الاتصال والتربية الوطنية و بتمويل من إتصالات الجزائر و إشراف من المدير العام للإذاعة شعبان لوناكال تحولت في طبعتها الثانية من منافسة مابين الثانويات إلى مسابقة ما بين منتخبي الولايات ،مضيفا أنها جابت كل ولايات الوطن بتنشيط ما معدله 25 منافسة كما أنها تضمنت في جديدها تنظيم" ورشة أولاد بلادي " لعرض اللوحات الفنية ل48 ولاية.

وأبرز محمد زبدة مدير القناة الأولى أن مايميز الدور النهائي لمنافسة مابين الثانويات هو حضور الجهات الأربع للجزائرالعميقة من خلال 4 ولايات تمثل الجزائر العاصمة فيها الوسط وعنابة الشرق وعين تيموشنت الغرب الجزائري فيما الجنوب تمثلة ولاية تمنراست ودعا مدير القناة الأولى الأسرة التربوية ومختلف الفاعلين لحضور هذا الحفل الذي ينظم بمناسبة إحياء اليوم الوطني للطالب وتحضيرا لانطلاق إمتحانات شهادة البكالوريا .

المصدر : الاذاعة الجزائرية