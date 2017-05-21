ألعاب التضامن الإسلامي: الجزائر تطيح بالكاميرون وتحرز البرونز في كرة القدم

أحرز المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 23 عاما الميدالية البرونزية, هذا الأحد, إثر فوزه على حساب المنتخب الكاميروني (2-0) في اللقاء الترتيبي من أجل المرتبة الثالثة لدورة كرة القدم ضمن النسخة الرابعة من ألعاب التضامن الإسلامي الجارية بباكو (أذربيجان).

وافتتح أحمد قعقع النتيجة لصالح ''الخضر'' في الدقيقة الـ55 من الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء, قبل أن يضيف زميله عبد الرحيم حمرة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 63.

ولحساب اللقاء النهائي, سيواجه البلد المنظم نظيره العماني, هذا الأحد على الساعة 00ر21 بالتوقيت المحلي (سا 00ر18 بالتوقيت الجزائري).