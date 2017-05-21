التعرف على هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه مؤخرا بسكيكدة

تم التعرف على هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه مؤخرا بضواحي مدينة القل (سكيكدة), ويتعلق الأمر بـ "ل.عبد الكريم" المكنى " معاذ ", حسب ما أفاد به الأحد, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, تم التعرف على هوية الإرهابي المقضي عليه خلال كمين نصبته مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 19 مايو 2017, بضواحي مدينة القل, ولاية سكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة), ويتعلق الأمر بالإرهابي المسمى ( ل.عبد الكريم ) المكنى, (معاذ ), فيما أسفرت عملية البحث عن ضبط قنبلتين تقليديتي الصنع وكمية من الذخيرة".

"كما كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالبويرة وبومرداس (الناحية العسكرية الأولى)- يضيف البيان- 7 مخابئ للإرهابيين و3 ألغام تقليدية الصنع".

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) 4 تجار مخدرات وحجزت 28 كيلوغرام من الكيف المعالج و3 مركبات, في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي (الناحية العسكرية الرابعة) مهربين (2) وحجزت شاحنة و 441100 وحدة من المواد الصيدلانية و30620 وحدة من المفرقعات 7500 وحدة من حوامل تخزين البيانات".

وبكل من برج باجي مختار وعين قزام(الناحية العسكرية السادسة), "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي شاحنتين وأربع مركبات رباعية الدفع و 25,435 طن من المواد الغذائية و1600 لتر من الوقود و2400 وحدة من مواد التنظيف وتجهيزات للتنقيب عن الذهب".

وفي ذات السياق "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتندوف (الناحية العسكرية الثالثة), ثمانية منقبين عن الذهب وحجزت مركبة رباعية الدفع وتجهيزات للتنقيب عن الذهب وأجهزة اتصال عن طريق الأقمار الصناعية".

وبكل من تمنراست والأغواط وتلمسان وبشار, "تم توقيف 35 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة".