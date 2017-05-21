انطلاق أشغال القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض

انطلقت هذا الأحد بالرياض أشغال القمة العربية الإسلامية الأمريكية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول العالمين العربي والإسلامي لبحث سبل بناء شراكات أمنية لمحاربة الإرهاب والتطرف في العالم.

ويشارك في القمة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ويرافقه إلى الرياض وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة .

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعودي قبيل انعقاد أشغال القمة ان "القمة العربية الاسلامية الأمريكية ستكون إيجابية على المنطقة والعالم وستوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب".