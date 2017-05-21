ثلاثة مترشحين لرئاسة اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية

أعلنت اللجنة المكلفة بانتخابات اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية, هذا الأحد قبولها لملفات ثلاثة مترشحين لرئاسة الهيئة الأولمبية بالإضافة إلى 24 مترشحا أخر للمكتب التنفيذي, وذلك بعد اجتماعها المنعقد يوم السبت المنصرم.

المترشحون الثلاثة لرئاسة الهيئة الأولمبية هم عبد الحكيم ديب, الرئيس الحالي للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى, سيد علي لبيب الرئيس الأسبق للاتحادية الجزائرية للجيدو و الذي تولي أيضا منصب وزير الشباب والرياضة, و الرئيس الحالي المنتهية عهدته مصطفى براف.

كما ترشح لمنصب الرئاسة, رشيد فزوين و رابح ماضوي, لكن ملفهما رفضا من قبل لجنة الترشيحات, كونهما ليسا عضوين ضمن الجمعية العامة للهيئة. من جهة أخرى, رفضت لجنة الترشيحات ملفي مترشحين اثنين لعضوية المكتب التنفيذي.

وأوضح رابح بوعريفي رئيس اللجنة المكلفة بانتخابات اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية أنه: "تم قبول ثلاثة مترشحين لمنصب الرئاسة و 24 ملفا لعضوية المكتب التنفيذي".

وأضاف الرئيس الأسبق للاتحادية الجزائرية لكرة السلة بأنه في "غياب لجنة الطعون, بإمكان المترشحين الذين يرون بأنهم متضررون من القرارات المتخذة في حقهم, التوجه مباشرة للجنة الانتخابية من أجل تقديم طعونهم".

وستنعقد الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية يوم 27 ماي المقبل بالجزائر.