ألعاب التضامن الإسلامي:ميدالية برونزية للمنتخب الجزائري للكرة الطائرة

أحرز المنتخب الجزائري للكرة الطائرة الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره التركي بنتيجة 3 أشواط لشوط واحد (20-25, 25-22, 25-18 و 25-22) هذا الأحد بقاعة كريستال هال 1 بباكو, في المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث للدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي الجارية بأذربيجان (12-22 ماي).

ووجد لاعبو المنتخب الجزائري صعوبة كبيرة في الشوط الأول لما تأخروا بنتيجة (1-10), حيث لوحظ غيابهم على مستوى الشبكة, مما دفع بالمدرب الوطني مولود إيخجي إلى طلب وقتين مستقطعين لتوجيه لاعبيه و تصحيح أخطائهم, والذين بدوا مرهقين من كثافة المباريات. ولم تأت التغييرات التي قام بها خلال هذا الشوط باي نتيجة حيث انتهى لصالح المنتخب التركي (20-25).

وكانت بداية الشوط الثاني لصالح الخضر حيث تقدموا بفارق طفيف على منافسيهم (16-15) ثم (21-18) قبل أن يعدلوا النتيجة (1-1) بحصولهم على الشوط الثاني (25-22) مستغلين في ذلك أخطاء الأتراك على مستوى الإرسال.

في الشوط الثالث, تحسن أداء الفريق الجزائري الذي واصل سيطرته والذي تزامن مع انخفاض مردود المنتخب التركي, حيث انتهى لصالح الجزائر (25-18) بفضل تألق الثلاثي قربوعة-محجوبي-حسني.

وواصل المنتخب التركي في ارتكاب الأخطاء نتيجة نقص اللياقة البدنية, وهو ما استغله الفريق الجزائري الذي اقتلع الفوز و أيضا الميدالية البرونزية, بعد حصوله على الشوط الرابع و الأخير (25-22).

وستجري في وقت لاحق من نفس اليوم, المباراة النهائية لدورة الكرة الطائرة بين منتخبي أذربيجان و إيران.