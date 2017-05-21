ألعاب التضامن الإسلامي:ميدالية برونزية للمنتخب الجزائري للكرة الطائرة

21/05/2017 - 17:45

أحرز المنتخب الجزائري للكرة الطائرة الميدالية  البرونزية بعد فوزه على نظيره التركي بنتيجة 3 أشواط لشوط واحد (20-25, 25-22,  25-18 و 25-22) هذا الأحد  بقاعة كريستال هال 1 بباكو, في المباراة  الترتيبية من اجل المركز الثالث للدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي  الجارية بأذربيجان (12-22 ماي).

ووجد لاعبو المنتخب الجزائري صعوبة كبيرة في الشوط الأول لما تأخروا بنتيجة  (1-10), حيث لوحظ غيابهم على مستوى الشبكة, مما دفع بالمدرب الوطني مولود  إيخجي إلى طلب وقتين مستقطعين لتوجيه لاعبيه و تصحيح أخطائهم, والذين بدوا  مرهقين من كثافة المباريات. ولم تأت التغييرات التي قام بها خلال هذا الشوط  باي نتيجة حيث انتهى لصالح المنتخب التركي (20-25). 

وكانت بداية الشوط الثاني لصالح الخضر حيث تقدموا بفارق طفيف على منافسيهم  (16-15) ثم (21-18) قبل أن يعدلوا النتيجة (1-1) بحصولهم على الشوط الثاني  (25-22) مستغلين في ذلك أخطاء الأتراك على مستوى الإرسال. 

في الشوط الثالث, تحسن أداء الفريق الجزائري الذي واصل سيطرته والذي تزامن مع  انخفاض مردود المنتخب التركي, حيث انتهى لصالح الجزائر (25-18) بفضل تألق  الثلاثي قربوعة-محجوبي-حسني.

وواصل المنتخب التركي في ارتكاب الأخطاء نتيجة نقص اللياقة البدنية, وهو ما  استغله الفريق الجزائري الذي اقتلع الفوز و أيضا الميدالية البرونزية, بعد  حصوله على الشوط الرابع و الأخير (25-22).

وستجري في وقت لاحق من نفس اليوم, المباراة النهائية لدورة الكرة الطائرة بين  منتخبي أذربيجان و إيران.

أوسمة:

رياضة, الكرة الطائرة

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