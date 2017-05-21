ألعاب التضامن الاسلامي: يحياوي شيماء تحصل على البرونز في المصارعة النسوية

تحصلت الرياضية الجزائرية, يحياوي شيماء (48 كلغ), هذا الاحد على الميدالية البرونزية, عقب اليوم الأخير من مسابقة المصارعة النسوية للطبعة الرابعة لالعاب التضامن الاسلامي بباكو (اذربيجان).

وجرت منازلات فئة 48 كلغ في شكل بطولة مصغرة بمشاركة ثلاث مصارعات فقط.

وانهزمت الشابة الجزائرية و بطلة افريقيا في منازلتين خاضتهما, امام الاذرية ساتدنيك ماريا (10-0) والتركية ديمريهان ايفان ( 10-0).

وعادت الميدالية الذهبية للفئة, الى ساتدنيك ماريا , بينما نالت ديمريهان ايفان الفضية.

وكانت الجزائر قد افتكت في المصارعة الاغريقية-الرومانية (رجال) ميداليتين برونزيتين, بفضل سيد عزارة بشير ( 80 كلغ) وآدم بوجملين (85 كلغ).

واقصي أكرم بوجملين ( 71 كلغ) في الدور ربع النهائي.

وأشركت المديرية الفنية الوطنية للمصارعة المشتركة فريقا مكونا من اربعة مصارعين, منهم سيدة واحدة في العاب التضامن الاسلامي بباكو .