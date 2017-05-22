مبادرة جديدة تتبناها ألمانيا والاتحاد الأوروبي لحل الأوضاع في اليمن

تتحدث الأنباء عن مبادرات جديدة لحل الأوضاع في اليمن، المبادرة عبارة عن خطة مقترحة من طرف الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، وتهدف لحل الوضع في اليمن.



و في هذا الصدد ذكرت مصادر إعلامية أن المبادرة الجديدة ستقدم بشكل رسمي من قبل حكومة برلين والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتبنيها.



يشار إلى أن الخطة تقضي بسريان هدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع إطلاق متبادل للأسرى، والمختطفين قسريا، ورفع الحصار عن المدن، وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، بما يسهم في تهيئة أجواء ملائمة لاستئناف مشاورات السلام بين الحكومة الشرعية والانقلابيين.



ونقلت المصادر أن المبادرة تتضمن أيضا انسحاب الميليشيا الانقلابية من مدينة وميناء الحديدة، على أن تتولى الأمن في المدينة والميناء قوات يمنية لم تشترك في الحرب، بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية.

وأوضحت المصادر الإعلامية أن المبادرة تنص أيضا على فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الطائرات، شريطة تولي الأمم المتحدة مراقبة وفحص الطائرات القادمة والخارجة من المطار.

وقالت إن المبادرة حظيت بموافقة مبدئية من قبل الحكومة اليمنية والانقلابيين.

إلى ذلك كانت برلين قد احتضنت خلال الأيام الماضية لقاءات بين قيادات في الحكومة الشرعية وشخصيات مهتمة بالوضع في اليمن، لمناقشة سبل الخروج من الوضع المتأزم في اليمن.

يذكر بان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتوجه قريبا إلى العاصمة صنعاء، لبحث الأوضاع مع طرفي الانقلاب، وذلك بعد أيام من تنقله في عدة عواصم عربية لذات الغرض.

المصدر: وكالات