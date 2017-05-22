المدير العام لبريد الجزائر للإذاعة:سلمنا حوالي مليوني بطاقة ائتمان ذهبية جديدة وسيتم التعامل بها نهاية جوان المقبل

كشف المدير العام لبريد الجزائر عبد الناصر سايح هذا الإثنين عن انه سيتم التعامل ببطاقات الائتمان الذهبية الجديدة وإيقاف البطاقات النقدية القديمة في أواخر جوان و بداية شهر جويلية المقبل على الأكثرمضيفا أن هذا الحل النقدي الجديد سيمكن المواطن من سحب ما قيمته 50 ألف دينار جزائري كأقصى تقدير ودفع مختلف فاتوراته وكذا تخفيف الضغط على مكاتب البريد.

ودعا عبد الناصر سايح لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى داعيا المواطنين إلى ضرورة تقديم طلبات عبر الموقع الالكتروني لبريد الجزائر لاقتناء البطاقات الذهبية الجديدة حيث بإمكانهم الحصول عليها خلال 10 أيام أو 15 يوما على الأكثر ،مشيرا إلى انه تم تسطير برنامج لإيصال البطاقات الذهبية الجديدة للمواطن حيث تم تسليم حوالي مليوني بطاقة على المستوى الوطني .

كما سيتم إطلاق –يضيف المتحدث ذاته- خدمة صناديق البريد الذكية في الـ 5 جويلية المقبل على مستوى 6 مكاتب بالجزائر العاصمة وفي حال نجاحها سيتم تعميمها على المستوى الوطني وستسمح هذه الخدمة للمواطن أينما كان من الحصول على رسالة نصية.

توفير السيولة النقدية عبر كل مكاتب البريد خلال شهر رمضان

من جهة أخرى أكد عبد الناصر سايح على توفر السيولة النقدية على مستوى كل المكاتب البريدية عبر كل ولايات الوطن خلال شهر رمضان المقبل مبرزا انه سيتم فتح مراكز البريد خلال الفترة الليلية في الأسبوع الأخير من هذا الشهر الكريم.

وأوضح المدير العام لبريد الجزائر أنه هناك اتفاق مع بنك الجزائر لتوفير الأموال في حال وجود أي نقص مؤكدا سعيهم على إيجاد حلول للقضاء على مشكل الاكتظاظ حيث أنه هناك زيادة في الكثافة السكانية بـ800 ألف مواطن سنويا وهو ما يستلزم منا حاليا توفير لكل 10 آلاف و600 مواطن مكتب بريدي.

الجزائريون سحبوا حوالي 2000 مليار دينار خلال الـ5 أشهر الأولى من 2017

من جانب آخر قال ضيف الأولى "الجزائريون قاموا بسحب قرابة 2000 مليار دينار جزائري من مكاتب البريد خلال الـ5 أشهر الأولى من 2017"مضيفا أن 20 مليون مواطن يمتلك حساب بريدي جاري على المستوى الوطني وحوالي 7 ملايين و600 ألف حامل للبطاقات النقدية القديمة في حين هناك مليوني بطاقة جديدة تم توزيعها .

وبخصوص عملية إصلاح الموزعات الآلية أفاد عبد الناصر سايح بأنه بتم وضع نظام متابعة ومراقبة عن بعد على المستوى المركزي يرصد الأعطاب الموجودة على مستوى الموزعات الآلية عبر الوطن ، كما يمكن من معرفة وجود نقص في الأموال .

وأشار في السياق ذاته انه خلال 2015و2016 من أصل 1200 موزع كان أكثر من 700 موزع معطل وحاليا هناك 200 موزع معطل مضيفا انه خلال السنة الماضية تم اقتناء 600 موزع آلي جديد تم تركيبه .

هذا وذكر المدير العام لبريد الجزائر أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قامت بوضع مرسوم جديد يتعلق بالخدمة الشمولية والذي يرتكز على إدراج مادة تسمح باقتناء شبابيك آلية تعوض مكاتب البريد حيث تقوم بتوزيع الاوراق النقدية وتمكن المواطن من دفع فاتوراته .

تسطير برنامج كبير خلال الـ3 السنوات القادمة لوضع موزعات آلية على مستوى المكاتب البريدية بكل بلديات الوطن

وكشف في السياق ذاته عن تسطير برنامج كبير خلال السنوات الـ3 القادمة بحيث سيكون على مستوى كل مكتب بريدي عبر كل بلديات الوطن هناك موزع آلي وستصبح كل المكاتب البريدية التي تتجاوز 3700 لديها موزعات آلية.

كما تطرق ضيف الأولى إلى التحفيزات التي سيستفيد منها عمال تشغيل الشباب خلال شهر رمضان حيث سيتم رفع عدد الذين سيتحصلون على عقد عمل مدعم .

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف