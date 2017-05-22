بن غبريت لـ"فوروم الإذاعة":التحضيرات البيداغوجية والأمنية استكملت لإنجاح إمتحانات البكالوريا

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الاثنين على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على مصداقية إمتحانات شهادة البكالوريا وإنجاحها من الجانبين الأمني والبيداغوجي مثمنة دور وزارتي الدفاع الوطني و الداخلية و الجماعات المحلية في مرافقة هذه الامتحانات المصيرية وذلك من خلال التصدي بقوة لمحاولات الغش ضمانا لتحقيق الإنصاف بين كافة المترشحين.

وأوضحت بن نورية غبريت في فوروم الاذاعة الوطنية أن الدولة وفرت كل الامكانات الكفيلة بضمان السيرالحسن لامتحانات البكالوريا و إجراءها في جو هادئ و ملائم داعية الأولياء إلى مشاركة الوزارة في مجهوداتها بتحسيس و توعية أبناءهم بخطورة الغش على مستقبلهم والتنقل قبل موعد الامتحان للتعرف على مراكز الإجراء تفاديا للوقوع في مشكل التأخر مذكرة هنا بالتحضير مع السلطات المحلية لتوفير النقل المدرسي في المناطق البعيدة.

وطمأنت الوزيرة في سياق متصل المترشحين بالولايات الجنوبية بتوفير أجهزة التكييف عبر مراكز الاجراء التي تم إحصاؤها من قبل السلطات المحلية ومدراء التربية.

ولدى تطرقها إلى تحيين مناهج مستويات الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة من التعليم المتوسط وذلك مع الدخول المدرسي القادم كشفت وزيرة القطاع أنها طلبت من مدراء المؤسسات التربوية تكليف الاساتذة المكونين للقيام بتنفيذ هذه العملية مع توفير الأدوات البيداغوجية اللازمة جوان الداخل والتي تعد بمثابة عصارة العمليات التكوينية التي تم تنظيمها بإشراف من مفتشي التربية في عدة مجالات وهي متعلقة بدور الأستاذ في القسم كالوساطة هذا إلى جانب تزويده بدليل الاستاذ.

وعرجت بن غبريت عن اللقاء الاقليمي المنظم من قبل اللجنة الوطنية لليونسكوهذا الإثنين والذي جمعها بممثلي هذه الهيئة الدولية لتناول مواضيع ذات صلة بالتنمية المستدامة حيث أكدت أهمية إيجاد البرامج العالمية لحماية المحيط لمكانتها في المناهج التربوية مشيرة إلى إلحاحها على مؤلفي الكتب للاخذ بعين الاعتبار هذا المطلب و الإنطلاق من الإنشغال الواقعي في المحيط.

وبخصوص تقييمها لمسابقة بين الثانويات فقد حيت وزيرة التربية الوطنية مجهودات وزارة الاتصال والقناة الإذاعية الأولى لمرافقتها في هذه التظاهرة العلمية و لم تستبعد في هذا الشأن تنظيمها مستقبلاعبر التلفزيون بالنظر إلى دورها الهام في تحفيزالمنافسة بين صفوف الطلبة.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة