ألعاب التضامن الإسلامي: الجزائر تنهي المنافسة في المرتبة السادسة

أنهت الجزائر منافستها ضمن ألعاب التضامن الإسلامي 2017 المنظمة بمدينة باكو (أذربيجان) التي تختتم هذا الاثنين بعد عشرة أيام من المسابقة في المرتبة السادسة بإحرازها 40 ميدالية (7 ذهبية، 12 فضية، 21 برونزية).

أما المرتبة الأولى فعادت إلى البلد المضيف أذربيجان بإحرازه 161 ميدالية (75 ذهبية، 50 فضية، 36 برونزية) متقدمة على تركيا التي تحصلت على 192 ميدالية (70 ذهبية، 65 فضية، 57 برونزية) في حين احتلت إيران المرتبة الثالثة بـ97 ميدالية (38 ذهبية، 26 فضية، 33 برونزية).

وأحرزت الجزائر 40 ميدالية بفضل السباحة (5 ذهبية 2 فضية 3 برونزية) و الجيدو (1 ذهبية 4 فضية 6 برونزية) والجيدو البصري (1 برونزية) إضافة إلى الملاكمة (1 برونزية) والعاب القوى (1 ذهبية 2 فضية و 3 برونزية) والمصارعة (3 برونزيات) وكذا الكاراتي دو (1 فضية و 2 برونزية) و الجمباز (3 فضية) وكرة اليد (1 برونزية) وكرة القدم (1 برونزية).

وصرحت نورية بنيدة مراح رئيسة البعثة بباكو قائلة "إنها مشاركة جد مشرفة للجزائر التي حققت المركز السادس حيث حسنت من نتائجها مقارنة بالدورتين السابقتين".

وأشارت البطلة الاولمبية في اختصاص 1500عام 2000 ان السباحة سمحت للجزائر أن تحتل المراتب الأولى في الترتيب العام بفضل الأداء الممتاز لسعاد نفيسة شرواطي وأسامة سحنون اللذان أحرزا 5 ميداليات ذهبية لوحديهما.

وأضافت " أحيي أداء السباحين الذين شرفوا الجزائر بأكثر من لقب في حين كان بإمكان رياضيي ألعاب القوى الذين أحرزوا ذهبية واحدة فقط تحقيق حصيلة أفضل حيث تراوحت أعمار رياضيي هذا الاختصاص بين 21 و 24 سنة".

ويذكر أن الجزائر لم تحرز سوى 19 ميدالية (5 ذهبية 6 فضية 8 برونزية)خلال ألعاب التضامن الإسلامي 2013 بمدينة بالمبانغ بأندونيسيا محرزة آنذاك المرتبة 9 لكن بوفد مشكل من 77 رياضي.

أما خلال الدورة الأول من الألعاب عام 2005 بالمملكة العربية السعودية شاركت الجزائر بـ 133 رياضي في 12 اختصاص حيث حصدت 26 ميدالية (3 ذهب 10 فضية 13 برونزية).

تجدر الإشارة إلى انه 3500 رياضي يمثل 54 بلدا شاركوا في هذا الموعد الرياضي بمدينة باكو حيث شاركت الجزائر بـ 188 رياضي في 14 اختصاص.

وتعد العاب التضامن الإسلامي حدثا رياضيا دوليا تنظمه الاتحادية الرياضية للتضامن الإسلامي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.