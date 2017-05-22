خلادي: تقليص ميزانية الإنتاج 10 بالمائة.. و "بن باديس" أبرز انتاج رمضاني

كشف المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي عن الشبكة البرامجية لشهر رمضان الكريم، والتي تضمنت تقليصا بنسبة 10 بالمائة لميزانية الإنتاج للبرامج الداخلية والخارجية للعام الثاني للتوالي، فيما تم الإبقاء على التجميد الكلي لشراء البرامج الأجنبية.

وأ وضح خلادي أن الشبكة الرمضانية قائمة على ثلاثة مبادي وهي عقلانية التسيير للموارد خصوصا المالية منها، وجزأرة متقدمة للمضامين مع توفير الجودة والتنوع في البرامج.

وأشار في هذا الصدد إلى أن" نسبة البرامج الوطنية لهذا العام بلغت 90 بالمائة في القناة الأرضية الأكثر تفتحا على البرامج الأجنبية. وفاقت هذه النسبة في القنوات الأربعة المتبقية".

وأضاف أن المؤسسة أنجزت مسلسلا من 30 حلقة بعنوان صمت الأبرياء، وسلسلة هزلية من 15 حلقة بعنوان "حكايتكم"، والمسابقة الشهيرة لترتيل القرآن "تاج القرآن"، فيما يكمل الإنتاج الخارجي المجهود الداخلي بحيث سيكون المسلسل المخصص للعلامة عبدالحميد بن باديس إحدى جواهر هذا الإنتاج -على حد تعبيره-.