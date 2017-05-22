العملية الـ 22 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر: ترحيل أزيد من 4000 عائلة ابتداء من هذا الثلاثاء

ستنطلق هذا الثلاثاء العملية ل22 للترحيل وإعادة الإسكان لولاية الجزائر والتي ستمس أزيد من 4000 عائلة، منها 2000 عائلة ضمن البرنامج السكني بصيغة عمومي إيجاري و 2000 عائلة أخرى ضمن صيغة الاجتماعي التساهمي،حسبما ما أعلنه الاثنين والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ.

وقال السيد زوخ في ندوة صحفية بمناسبة الإعلان عن انطلاق هذه العملية أنها ستمس أزيد من 4000 عائلة التي سوف يتم ترحيلها عبر عدة مراحل ابتداء ب1200عائلة سترحل قبل شهر رمضان المعظم و 400 عائلة أخرى سترحل أثناء شهر رمضان فيما سترحل العائلات المتبقية بعد العيد.

وأشار أن عملية الترحيل ال22 ستمس ستة (6) مقاطعات إدارية وهي دار البيضاء والدرارية والحراش وبئر مراد رايس والشراقة و بوزريعة ، مع العلم انه سيتم غدا الثلاثاء إعادة إسكان 107عائلة منحدرة من الحي القصديري"عين دزاير"بموقع مشروع ملعب الدويرة،حيث سيتم استقبالها بحي سكني جديد في ذات البلدية وهو حي"3500 مسكن أبزيو 1 و 2 ببلدية الدويرة.

وستمس هذه العملية بصفة عامة بخصوص البرنامج السكني بصيغة عمومي إيجاري -يبرز الوالي- 20 موقعا للبيوت القصديرية ومن بينها الحي القصديري"وادي الحميز ببلدية برج الكيفان (1003 عائلة) والحي القصديري"ستول المكي"ببلدية جسر قسنطينة (199 عائلة) والحي القصديري"حظيرة دنيا"ببلديتي دالي ابراهيم و أولاد فايت (58 عائلة) والحي القصديري عين دزاير"ببلدية الدويرة (107 عائلة ) والحي القصديري المحاذي لمعهد الفندقة ببلدية عين البنيان (90 عائلة) والحي القصديري"الروخي"ببلدية الدويرة (56 عائلة) والحي القصديري مليكة قايد ببلدية الحراش (36 عائلة)-يقول المسؤول.

كما ستمس هذه العملية موقعين للأسطح والأقبية ببلديات دالي ابراهيم وبرج الكيفان وكذا موقع الشاليهات ببلدية بني مسوس، بالإضافة إلى نقاط سوداء على مستوى المقاطعات الإدارية للدرارية والشراقة-يقول الوالي.

أما بخصوص الأحياء السكنية الجديدة التي ستستقبل السكان الجدد فهي كالتالي:حي"3500 مسكن أبزيو 1 و 2 ببلدية الدويرة والحي السكني 380/473 مسكن كوريفة ببلدية الحراش والحي السكني 300/1000 مسكن ببلدية الدويرة والحي السكني 192/2400مسكن ببلدية أولاد فايت.

وأبرز أن عملية الترحيل ال22 ستسمح ب"استرجاع أكثر من 21 هكتار من الأوعية العقارية "دون أن يحدد مآل هذه الأوعية ، مضيفا أنها ستسمح كذلك"إخلاء كامل ضفاف واد الحميز من البيوت القصديرية على مستوى أربعة بلديات وهي بلديات دار البيضاء والرويبة وبرج البحري وبرج الكيفان على امتداد 10 كليومترات".

وقال بخصوص الطعون التي قدمها المقصين من عمليات إعادة الإسكان بالولاية أن اللجنة المكلفة بالطعون قد درست لحد اليوم 15 ألف طعنا،حيث تم قبول حوالي 900 طعن معلنا انه"سيتم إسكان خلال العملية ال22 حوالي 105 عائلة التي حظيت طعونها بالموافقة".

أما بخصوص برنامج السكن الاجتماعي التساهمي"ستستفيد 2000 عائلة من سكناتها على مرحلتين على أن تكون الانطلاقة الأولى الخميس المقبل لتمس 1200عائلة وبهذا تكون 11.118عائلة استفادت من سكاناتها بصيغة اجتماعي تساهمي منذ بداية العملية في ماي 2014" يبرز السيد زوخ.

وذكر الوالي أن العدد الإجمالي للعائلات المستفيدة من سكنات لائقة أصبح أكثر من 51.000 عائلة (أزيد من 255.000 شخص) بصيغتي الاجتماعي الإيجاري والاجتماعي التساهمي، بالإضافة إلى 14.500عائلة استلمت مفاتيح سكنات"عدل"والسكنات الترقوية العمومية."

ويوجد أيضا 3.300 سكن عدل من المنتظر تسليمها في أواخر ماي 2017 وبهذا تكون 17.800عائلة قد استلمت مفاتيح سكنات"عدل"والسكنات الترقوية العمومية وبالتالي تكون أزيد من 71ألف عائلة قد استفادت من سكنات بمختلف الصيغ خلال الفترة الممتدة من ماي 2014 إلى غاية ماي 2017 ما يعادل تعداد سكاني بقدر بحوالي 355.000 شخص"-حسب الوالي.

الـمـصـدر : الإذاعــة الجـزائـريـة + واج