وتيرة التضخم المتوسط السنوي بلغت 7 في المائة إلى غاية افريل 2017

بلغت وتيرة التضخم السنوية 7 في المائة وذلك إلى غاية نهاية شهر افريل 2017، حسبما علم هذا الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وتمثل وتيرة التضخم على أساس سنوي في افريل 2017 تطور مؤشر أسعار الاستهلاك مع احتساب اثنا عشر(12) شهرا خلال الفترة الممتدة ما بين مايو 2016 و أفريل 2017 مقارنة بالفترة ما بين ماي 2015 وأفريل 2016.

وحول التغيرات الشهرية في أسعار المستهلكين أي تطور الأسعار في ابريل 2017 مقارنة بمارس 2017 فقد سجلت قرابة 4ر0 في المائة.

وفيما يتعلق بالتطور الشهري الذي يعتبر المؤشر الخام لأسعار المستهلكين وبحسب فئة المنتجات فان أسعار السلع الغذائية بلغت نسبة 5ر0 في المائة.

للإشارة هذا الارتفاع الشهري جاء بعد الارتفاع المسجل في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة وكذا المنتجات الغذائية الصناعية،حيث عرفت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 5ر0 في المائة في افريل 2017 مقارنة بتلك المسجلة في شهر مارس الماضي.

وعلى سبيل المثال سجلت أسعار لحوم الدجاج ارتفاعا بنسبة 10في المائة الفواكه ب 4ر11 في المائة ، في حين تم تسجيل انخفاضا في أسعار الخضر (-1ر 6 في المائة ) والبطاطا (-2ر2 في المائة ) في المائة.

وبالنسبة لأسعار منتجات الصناعة الغذائية فان هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا شهريا بنسبة 4ر0في المائة وذلك راجع، حسب الديوان الوطني للإحصائيات لارتفاع أسعار منتجات فئة السكر ومشتقاتها (+3ر1 في المائة ).

ومن جهة أخرى فان أسعار السلع المصنعة سجلت ارتفاعا ب 5ر0 في المائة، في حين أن أسعار الخدمات عرفت انخفاضا ب 1ر0 في المائة.

وبخصوص فئة السلع و الخدمات سجلت أسعار التأثيث ولوازمه ارتفاعا شهريا قدر ب 7ر0 في المائة، في حين عرفت سلع فئة التسلية الثقافة والتربية ارتفاعا ب 1ر2 في المائة ، فيما تميزت بقية المواد بالاستقرار.

للتذكير، يتوقع قانون المالية لـ 2017 تضخما ب 4 في المائة.

المصدر: وكـالـة الأنـباء الجزائرية