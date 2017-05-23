توقيف 5 تجار مخدرات وضبط 173 كلغ من الكيف المعالج بكل من تلمسان والبيض

23/05/2017 - 11:42

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني يومي الأحد والاثنين الماضيين بتلمسان والبيض 5 تجار مخدرات  وضبطت 173 كيلوغرام من الكيف المعالج حسب ما اورده هذا الثلاثاء بيان لوزارة  الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "انه في اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز  للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني يومي 21و22 ماي 2017  بتلمسان والبيض خمسة تجار مخدرات وضبطت 173 كيلوغرام من الكيف المعالج".

أضاف البيان انه  "ضبطت مفارز اخرى للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين  قزام الناحية العسكرية السادسة مركبتين رباعيتي الدفع و(67ر1)طن من المواد الغذائية و(2100)  لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب في حين اوقفت عناصر الدرك الوطني  ببسكرة الناحية العسكرية  الرابعة مهربين كانا على متن شاحنتين محملتين ب(59)قنطارا من مادة  التبغ".

من جهة اخرى" تم توقيف 16مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان  وعين تموشنت وبشار".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية

 

 

 

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