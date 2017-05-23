الصندوق الوطني للسكن يدفع 74,6 مليار دج لمؤسسات الإنجاز

قام الصندوق الوطني للسكن خلال اليومين الأخيرين بدفع مبلغ مالي يفوق 74,60 مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار "عدل" والسكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) حسبما أفاد به الثلاثاء بيان من وزارة السكن والعمران والمدينة.

واوضح البيان أنه تم دفع 74.604.397.810,74 دج من بينها 14.782.548.867,3 دج لصالح مؤسسات انجاز سكنات البيع بالإيجار "عدل" و 59.821.848.943,44 دج لفائدة مؤسسات الإنجاز بالنسبة لمشاريع السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي )حسب نفس المصدر.

المبالغ المدفوعة لمؤسسات إنجاز سكنات عدل حسب الولايات

الولاية قيمة المبلغ (الوحدة: مليون دج)

مشاريع السكن مشاريع الطرقات الإجمالي

والشبكات المختلفة

-عين تيموشنت - 62 62

-الجزائر 8.221,23 1.132,9 9.354,13

-عنابة 316,87 59,45 376,32

-باتنة 69,5 38,66 108,17

-بجاية 51,67 - 51,67

-بسكرة 236,86 - 236,86

-بليدة 144,97 - 144,97

-برج بوعريرج 65,22 - 65,22

-بومرداس - 22,82 22,82

-قسنطينة 502,35 - 502,35

-الجلفة 27,88 3,06 30,95

-البيض 232,99 - 232,99

-غرداية 5,11 - 5,11

-جيجل 49,18 - 49,18

-الاغواط - 17,23 17,23

-ميلة 52,4 - 52,4

-مستغانم 323,72 59,41 383,13

-مسيلة - - -

-وهران 309,14 97,72 406,86

-ورقلة 196,07 - 196,07

-ام البواقي 79,53 - 79,53

-سعيدة 358,9 - 358,9

-سطيف 1.003,77 - 1.003,77

-سيدي بلعباس 518,97 - 518,97

-سكيكدة 0,32 9,46 9,78

-تمنراست 15,12 - 15,12

-تيارت 68,48 - 68,48

-تيبازة 1,36 - 1,36

-تيزي وزو 5,24 20,01 25,25

-تلمسان 327,27 75,6 402,87

المجموع 13.184,18 1.598,36 14.782,54 .

المبالغ المدفوعة لمؤسسات الإنجاز السكنات الاجتماعية حسب الولايات

الولاية قيمة المبلغ (الوحدة: مليون دج)

-أدرار 434,8

-عين الدفلى 1.425,2

-عين تموشنت 554,5

-الجزائر- بئر مراد رايس 1.252,43

-الجزائر- دار البيضاء 1.883,18

-الجزائر-حسين داي 2.150,71

-عنابة 1.180,35

-باتنة 1.166,58

-بشار 467,35

-بجاية 1.811,5

-بسكرة 852,1

-بليدة 774,1

-برج بوعريرج 1.578,47

-بويرة 843,84

-بومرداس 2.003,01

-شلف 796,57

-قسنطينة 3.275,31

-الجلفة 1.494,27

-البيض 738,02

-الوادي 1.541,34

-الطارف 1.462,1

-غرداية 457,24

-قالمة 828,07

-إليزي 238,81

-جيجل 672,71

-خنشلة 1.493,32

-الاغواط 1.428,52

-معسكر 1.414,45

-المدية 2.885,04

-ميلة 706,55

-مستغانم 837,46

-مسيلة 1.681,58

-النعامة 364,73

-وهران 3.412,21

-ورقلة 622,09

-ام البواقي 737,91

-غليزان 1.529,7

-سعيدة 760,05

-سطيف 1.573,1

-سيدي بلعباس 1.047,41

-سكيكدة 1.019,38

-سوق اهراس 828,66

-تمنراست 743,24

-تبسة 824,59

-تيارت 1.996,27

-تندوف 368,03

-تيبازة 552,82

-تيسمسيلت 306,5

-تيزي وزو 1.558,28

-تلمسان 1.247,54

المجموع 59.821,84 .

المصدر: واج