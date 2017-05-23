اختبار الدم قد يكشف عن الإصابة بالسرطان

ألقت دراسة طبية بريطانية الضوء على قدرة اختبار دم بسيط في الكشف عن مرض السرطان مبكراً.

وقالت صحيفة غارديان The Guardian البريطانية في عددها الصادر هذا الثلاثاء ( 23 ماي) إن بحثا علميا جديدا توصل للكشف عن أن وجود كميات عالية من الصفائح في تحليلات الدم قد يكون مؤشراً قوياً على الإصابة بالسرطان.

والصفائح هي خلايا دم تجري في الجسم وتساعد على التئام الجروح، إلا أن بعض الأشخاص تنتج أجسامهم عدداً كبيراً منها، وهي حالة معروفة بكثرة الصفائح والتي تصيب نحو نصف مليون شخص في بريطانيا فوق سن الأربعين.

وأكد الباحثون أن ازدياد عدد الصفائح في الدم يعتبر مؤشراً للإصابة بأي نوع من السرطان على شكل أورام في الصدر.

وقالت سارة بيلي، المشاركة في البحث، إن "هذا الكشف سيساعد الأطباء في تشخيص مبكر للمرضى الذين لم تظهر عليهم أي أعراض الإصابة بهذا المرض الخبيث ثم تحويلهم للأطباء المختصين".