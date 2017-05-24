منتدى أعمال جزائري-أوروبي حول الطاقات المتجددة في 13 جوان المقبل بالجزائر

كشف مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدى وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني هذا الثلاثاء عن احتضان الجزائر في 13 جوان المقبل منتدى أعمال خاص بالاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار تطبيق برنامج دعم هذه الطاقات من طرف الاتحاد الأوروبي الذي تم التوقيع عليه في مارس الفارط بين الجزائر و الطرف الأوروبي.

و قد كانت الجزائر والاتحاد الأوروبي قد وقعا في 13 مارس الفارط ببروكسل على معاهدة يقوم الاتحاد الأوروبي بموجبها بتمويل برنامج لدعم تنمية الطاقات المتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية بالجزائر.

و قال مقراني في هذا الشأن بأنه تم إطلاق هذا البرنامج و تحديد العقود بعد المصادقة عليه على المستوى السياسي ببروكسل يتم تجسيد هذا البرنامج عمليا –مضيفا- هذا برنامج نموذجي جاء لتعزيز قدرات وزارة الطاقة في إستراتيجية تطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية" .

و لهذا ستحتضن الجزائر منتدى أعمال حول الطاقات المتجددة و ستحضر للشروع في برنامج لإنتاج 4.000 ميغاواط حسب مقراني. و يتعلق برنامج دعم تطوير الطاقات المتجددة من طرف الاتحاد الأوروبي بالتكوين و التأهيل المؤسساتي و التشريعي و ربط علاقات أعمال.

و أضاف ذات المسؤول "لقد شرعنا في تجسيد هذا المشروع للتمكن من تنفيذ الإستراتيجية الجزائرية التي تهدف إلى الخروج من التبعية للطاقات التقليدية المعتمدة على النفط و التوجه نحو الطاقات المتجددة، وسطرت الجزائر أهدافا تشمل السوق الوطنية و الشريك الأوروبي و كذا إفريقيا".

و من خلال هذا المشروع سيتم خلق ديناميكية بين المؤسسات الجزائرية و الأوروبية حسب مقراني الذي يأمل في أن يثمر منتدى الأعمال في خلق علاقات شراكة بين الطرفين. و في هذا الخصوص أشار المسؤول إلى إطلاق ثلاثة مناقصات كبرى لاقتناء تجهيزات.

للتذكير سيكون المشروع الجزائري "أطلس 1" لإنتاج 4.050 ميغاواط الذي قسم إلى ثلاثة مراحل لإنتاج 1.350 ميغاواط من الطاقة الشمسية في كل مرحلة محل مناقصة وطنية و أجنبية مع إلزامية إنتاج التجهيزات الموجهة للمحطات الشمسية محليا.

و يهدف برنامج الدعم الأوروبي للطاقات المتجددة إلى دعم السلطات الوطنية في مراجعة و إعداد الأجهزة المؤسساتية و السياسية و التنظيمية الملائمة لتجسيد السياسات الطاقوية المستدامة من خلال تعميم الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية. كما يرمي إلى المساهمة في تسهيل الاستثمار الخاص (الوطني و الأجنبي) على المديين المتوسط و البعيد في مشاريع الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية و تعزيز القدرات التقنية.