كأس الكاف:مولودية الجزائر تفوز على نادي الصفاقسي التونسي بـ2- 1 وتتصدر المجموعة2

حقق فريق مولودية الجزائر فوزا صعبا على حساب الضيف نادي الصفاقسي التونسي بنتيجة (2-1) الشوط الاول (1-1) سهرة اليوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية بالجزائر ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الثانية لكأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) ليتصدر بذلك المجموعة.

وكانت البداية حذرة من قبل الطرفين لكن دون فرصة تستحق الذكر.

ولكن الضيوف كانوا السباقين في التهديد خلال الدقيقة 12 من قبل المهاجم ندوي بتصويبة وشاوشي يتصدى لها،رد عليه نقاش في الدقيقة 18 براسية تمر فوق العارضة.

غير ان اصرار لاعبي المولودية سمح لهم بافتتاح باب التهديف عبر المهاجم نقاش في الدقيقة 26 بعد تمريرة ذكية من درارجة. رد عليه سوكاري بتسديدة قوية بعيدة تصدى لها شاوشي بصعوبة (31).

وتجسدت فرص النادي التونسي عبر اللاعب المخضرم عوادي الذي عدل النتيجة اثر كرة مرتدة في الدقيقة (41).

ودخل العميد المرحلة الثانية بقوة من اجل ترجيح الكفة لفائدته والظفر بنقاط المباراة.

وحاول حشود في الدقيقة 58 والحارس التونسي ببراعة، من جهتهم كان رد لاعبي النادي التونسي محتشما.

ليتمكن القائد حشود من إضافة الهدف الثاني بتسديدة محكمة في الدقيقة 66 عجز عن صدها الحارس رامي جريدي. وانتظر الجميع ردة فعل الضيوف لكن ذلك لم يحدث بل راحت المولودية الى البحث عن هدف ثالث.

وعرفت المجريات خروج لاعب الصفاقسي، ندوي،بالبطاقة الحمراء بعد تلقيه الإنذار الثاني.

وشهدت اللحظات الأخيرة ارتباكا في منطقة عمليات المولودية، حيث سعى الضيوف إلى العودة في النتيجة لكن دون جدوى.

لتنتهي المواجهة بفوز صعب للمولودية سمح لها باعتلاء صدارة المجموعة الثانية بمجموع أربع نقاط في الوقت الذي يتراجع فيه الصفاقسي إلى الصف الثالث ب3 نقاط.

وفي لقاء آخر عن نفس المجموعة, فاز مبابان سوالوز السوازيلاندي على بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي بنتيجة (4-2).

ويتواجد مبابان في المركز الثاني برصيد 3ن اما بلاتينيوم فيحتل المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.