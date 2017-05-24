مدير عام مؤسسة "ماغرو" للإذاعة : توفر الخضر والفواكه الموسمية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان

أوضح المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه عبد العزيز خطابي هذا الأربعاء أن برنامج التنمية ينص على تعزيز شبكة أسواق الجملة 48 الموجودة عبر الوطن بـ8 أسواق جديدة حسب المعايير الدولية و بمساحة مضاعفة للحالية و تمكن المتعاملين الاقتصاديين من ممارسة نشاطهم في أحسن الظروف مؤكدا على توفر الخضر والفواكه الموسمية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان.

و قال المدير العام لمؤسسة "ماغرو"عبد العزيز خطابي خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى "إن الخضر و الفواكه الموسمية متوفرة و بأسعار معقولة و أسواق الجملة القديمة تزود يوميا بالمنتوجات و الأسعار بها في متناول الجميع و كمثال ذكر سوق حطاطبة " ولاية تيبازة" و كذا سوق الكاليتوس "ولاية الجزائر".

سوق الجملة بولاية سطيف سيوفر أكثر من 2500 منصب شغل

كما كشف ضيف الأولى عن دخول أول سوق جملة بولاية سطيف حيز الخدمة عما قريب، مؤكدا أن هذه السوق توفر أكثر من 2500 منصب شغل و تسير حسب القوانين المعمول بها وفقا للمراسيم التي تنظم النشاط التجاري " تجارة الجملة".

و أشار المتحدث ذاته إلى أن "هذه السوق ستحول فيها النفايات من طرف مؤسسات متخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتستغلها المحلات الموجودة لتشغيل بعض التجهيزات في الموقع".

و كشف مدير عام مؤسسة "ماغرو" أن "كل أسواق الجملة القديمة قد ثبتت فيها أجهزة تبريد والمربعات تم تكييفها بمراوح حديثة يتسرب منها بخار يسمح بانتعاش المنتجات".

وأكد عبد العزيز خطابي أن "سوق الجملة الجديد بعين الدفلى سيدخل الخدمة بعد تهيئة محيطه و تبقى 6 أسواق من ضمن الـ8 ومن الأسواق الجديدة التي هي في طور الإنجاز وتوجد في كل من قالمة ، معسكر ، عين وسارة" ولاية الجلفة" و ورقلة و نسبة الأشغال بها وصلت إلى 65 % أما سوقي واد العثمانية"ولاية ميلة" و بسكرة فسينطلقان في الإنجاز عند توفر التمويل.

وأعلن عن سوق وطنية ستكون في البليدة لتوسيع الخناق عن سوق مدينة بوفاريك، و من يريد الإطلاع أكثر فليتصفح الموقع الالكتروني لمؤسسة ماغرو" www.magros.dz

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي