الجزائر تشهد هذا العام أطول ساعات الصيام في العالم العربي

سيكون الجزائريون هذا العام أمام أطول مدة صيام لشهر رمضان في العالم العربي وفقا للحسابات الفلكية وبمعدل 16 ساعة و 44 دقيقة، فيما يكون أقصرها بالصومال و بـ13 ساعة.

و حسب الدكتور أحمد قريق أحسن مختص في علم الفلك فإن "هذه الأمور طبيعية وتحدث بحكم فصول السنة وعدم ثبات ساعات الليل و النهار".

و أضاف المختص في علم الفلك "أن ساعات الليل و النهار تتساوى في الإعتدال الربيعي و الإعتدال الخريفي ما بين 21 مارس و 23 سبتمبر إلى أن نصل إلى أقصى حد في 21 جوان".

و بما أن شهر رمضان سيكون في شهر جوان "فسنصوم أطول نهار في السنة كما ستكون في هذا الشهر أقصر ليلة في السنة ".

و بخصوص عدد ساعات الصيام قال الدكتورمبروك زيد الخير مدير مركز البحث في العلوم الإسلامية و الحضارة بالأغواط " في عصرنا هذا نملك من و سائل الرفاه و الإستقرار و الهناء الذي نعيش فيه ما يخفف علينا أي أمر في حياتنا الإجتماعية أو الدينية و أن الله سبحانه و تعالى سيعطينا القوة و يمدنا بالعون " لأداء هذه الشعيرة في هذا الشهر المبارك.

المصدر: القناة الإذاعية الأولى