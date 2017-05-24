رابطة الأبطال الإفريقية: اتحاد الجزائر ينهزم أمام كابس يونايتد (2-1)

24/05/2017 - 16:55

انهزم فريق اتحاد الجزائر أمام مضيفه كابس  يونايتد الزيمبابوي بنتيجة (2-1) الشوط الأول (1-0) هذا الأربعاء في مباراة  الجولة الثانية عن المجموعة الثانية لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم,  بالعاصمة هراري.

وسجل أهداف اللقاء كل من شيتو (16) و (80) لكابس يونايتد في حين أحرز هدف  الاتحاد عبد اللاوي (67).

وفي الجولة الأولى فاز الاتحاد على الأهلي الليبي (3-0) في حين تغلب الزمالك  على كابس يونايتد (2-0).

ولحساب نفس الجولة تعادل فريقا أهلي طرابلس الليبي و الزمالك المصري بنتيجة  (0-0) الثلاثاء بتونس.

ويتأهل الناديان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع  النهائي.

وضعية المجموعة الثانية بعد الجولة الثانية:

            الثلاثاء 23 ماي:

أهلي طرابلس (ليبيا) - الزمالك           (مصر)   0-0  

            الأربعاء 24 ماي:

نادي كابس يونايتد (زمبابوي) - اتحاد الجزائر     2-1  

الترتيب                   نقاط               لعب                  الفارق

1. الزمالك              4                    2                      + 2

2. اتحاد الجزائر       3                   2                      + 2

3. كابس يزنايتد       3                   2                      -  1

4. أهلي طرابلس     1                    2                      -  3

            المباريات المقبلة: الجولة الثالثة (2 - 4 جوان 2017):

كابس يونايتد - اهلي طرابلس 

الزمالك - اتحاد الجزائر

            الجولة الرابعة (20-21 جوان 2017)  

            أهلي طرابلس - كابس يونايتد 

            إتحاد الجزائر - الزمالك             

     الجولة الخامسة (30 جوان - 2 جويلية 2017)

            كابس يونايتد - الزمالك 

            أهلي طرابلس - إتحاد العاصمة             

            الجولة السادسة (7-9 جويلية 2017)

            الزمالك - أهلي طرابلس 

            إتحاد الجزائر - كابس يونايتد

                        مباريات الجولة الأولى:

الزمالك (مصر) - كابس يونايتد (زيمبابوي)                2-0

اتحاد الجزائر (الجزائر) - اهلي طرابلس (ليبيا)           3-0

أوسمة:

رياضة, كرة القدم

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