رابطة الأبطال الإفريقية: اتحاد الجزائر ينهزم أمام كابس يونايتد (2-1)

انهزم فريق اتحاد الجزائر أمام مضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي بنتيجة (2-1) الشوط الأول (1-0) هذا الأربعاء في مباراة الجولة الثانية عن المجموعة الثانية لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم, بالعاصمة هراري.

وسجل أهداف اللقاء كل من شيتو (16) و (80) لكابس يونايتد في حين أحرز هدف الاتحاد عبد اللاوي (67).

وفي الجولة الأولى فاز الاتحاد على الأهلي الليبي (3-0) في حين تغلب الزمالك على كابس يونايتد (2-0).

ولحساب نفس الجولة تعادل فريقا أهلي طرابلس الليبي و الزمالك المصري بنتيجة (0-0) الثلاثاء بتونس.

ويتأهل الناديان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

وضعية المجموعة الثانية بعد الجولة الثانية:

الثلاثاء 23 ماي:

أهلي طرابلس (ليبيا) - الزمالك (مصر) 0-0

الأربعاء 24 ماي:

نادي كابس يونايتد (زمبابوي) - اتحاد الجزائر 2-1

الترتيب نقاط لعب الفارق

1. الزمالك 4 2 + 2

2. اتحاد الجزائر 3 2 + 2

3. كابس يزنايتد 3 2 - 1

4. أهلي طرابلس 1 2 - 3

المباريات المقبلة: الجولة الثالثة (2 - 4 جوان 2017):

كابس يونايتد - اهلي طرابلس

الزمالك - اتحاد الجزائر

الجولة الرابعة (20-21 جوان 2017)

أهلي طرابلس - كابس يونايتد

إتحاد الجزائر - الزمالك

الجولة الخامسة (30 جوان - 2 جويلية 2017)

كابس يونايتد - الزمالك

أهلي طرابلس - إتحاد العاصمة

الجولة السادسة (7-9 جويلية 2017)

الزمالك - أهلي طرابلس

إتحاد الجزائر - كابس يونايتد

مباريات الجولة الأولى:

الزمالك (مصر) - كابس يونايتد (زيمبابوي) 2-0

اتحاد الجزائر (الجزائر) - اهلي طرابلس (ليبيا) 3-0