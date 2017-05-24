رابطة الأبطال الإفريقية: اتحاد الجزائر ينهزم أمام كابس يونايتد (2-1)

انهزم فريق اتحاد الجزائر أمام مضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي بنتيجة (2-1) الشوط الأول (1-0) هذا الأربعاء في مباراة الجولة الثانية عن المجموعة الثانية لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم, بالعاصمة هراري.
وسجل أهداف اللقاء كل من شيتو (16) و (80) لكابس يونايتد في حين أحرز هدف الاتحاد عبد اللاوي (67).
وفي الجولة الأولى فاز الاتحاد على الأهلي الليبي (3-0) في حين تغلب الزمالك على كابس يونايتد (2-0).
ولحساب نفس الجولة تعادل فريقا أهلي طرابلس الليبي و الزمالك المصري بنتيجة (0-0) الثلاثاء بتونس.
ويتأهل الناديان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.
وضعية المجموعة الثانية بعد الجولة الثانية:
الثلاثاء 23 ماي:
أهلي طرابلس (ليبيا) - الزمالك (مصر) 0-0
الأربعاء 24 ماي:
نادي كابس يونايتد (زمبابوي) - اتحاد الجزائر 2-1
الترتيب نقاط لعب الفارق
1. الزمالك 4 2 + 2
2. اتحاد الجزائر 3 2 + 2
3. كابس يزنايتد 3 2 - 1
4. أهلي طرابلس 1 2 - 3
المباريات المقبلة: الجولة الثالثة (2 - 4 جوان 2017):
كابس يونايتد - اهلي طرابلس
الزمالك - اتحاد الجزائر
الجولة الرابعة (20-21 جوان 2017)
أهلي طرابلس - كابس يونايتد
إتحاد الجزائر - الزمالك
الجولة الخامسة (30 جوان - 2 جويلية 2017)
كابس يونايتد - الزمالك
أهلي طرابلس - إتحاد العاصمة
الجولة السادسة (7-9 جويلية 2017)
الزمالك - أهلي طرابلس
إتحاد الجزائر - كابس يونايتد
مباريات الجولة الأولى:
الزمالك (مصر) - كابس يونايتد (زيمبابوي) 2-0
اتحاد الجزائر (الجزائر) - اهلي طرابلس (ليبيا) 3-0