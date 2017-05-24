تسخير أزيد من 6000 شرطي بولاية الجزائر على مستوى الأسواق والأقطاب التجارية بمناسبة رمضان

سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر أزيد من 6000 شرطي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم من أجل تأمين مختلف المرافق العمومية على غرار الأسواق والأقطاب التجارية ومحطات نقل المسافرين بما فيها الميترو والتراموي وكذا المساجد، حسبما أفاد به هذا الخميس بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

وتتمثل هذه الإجراءات التي اتخذتها مصالح أمن ولاية الجزائر عبر مختلف أقاليمها الأمنية -يبرز البيان- في"تعزيز التشكيلات الأمنية المنظمة لحركات المرور والمدعمة بالراجلين مع السهر على الحد من حوادث المرور بمختلف الطرقات بما فيها الطرق السريعة خصوص قبيل مواقيت الإفطار".

وتخص هذه الإجراءات كذلك"تعزيز تواجد دوريات الدراجات النارية على مستوى المحاور الكبرى للطرقات السريعة شرق -غرب مدعمة بفرق أمن الطرقات ناهيك عن استعمال أجهزة قياس السرعة على مدار 24 ساعة على مستوى الطرق السريعة"-يضيف ذات المصدر.

كما ستقوم مصالح أمن ولاية الجزائر ب"عمليات تطهيرية"بالتنسيق مع السلطات المحلية والشركاء المعنيين من أجل منع "الاحتلال غير الشرعي للطريق العام من طرف الباعة غير الشرعيين والباعة المتجولين".

الـمصدر : واج