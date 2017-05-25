عبد المجيد تبون يستلم مهامه الجديدة كوزير أول

استلم عبد المجيد تبون هذا الخميس مهامه الجديدة كوزير أول خلال حفل تسليم مهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد عين أمس الأربعاء عبد المجيد تبون في منصب وزير أول خلفا للسيد عبد المالك سلال الذي قدم استقالته.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه "عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية و تنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني قدم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

وأضاف البيان أنه "وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أولا".

المركزية النقابية و منتدى رؤساء المؤسسات يعربان عن استعدادهما الكامل للعمل رفقة الوزير الأول من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد

سجل كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات هذا الخميس دعمهما للوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون و استعدادهما الكامل للعمل رفقته من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

و خلال إشرافه على إطلاق الطبعة الثالثة من عملية "قفة رمضان" الخاصة بمنتدى رؤساء المؤسسات, أكد رئيس هذه الهيئة, علي حداد أن هذه الأخيرة ستقدم كل الدعم للوزير الأول الجديد من خلال العمل سويا من أجل تنمية الطاقات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطن و جعل المؤسسة الجزائرية في وضع أفضل, كما حرص من جهة أخرى على توجيه الشكر لسلفه عبد المالك سلال على ما أبداه من "مسؤولية و التزام".

و بدوره, انتهز الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي سعيد, فرصة حضوره إطلاق عملية قفة رمضان لتهنئة السيد تبون على الثقة التي أولاه إياها رئيس الجمهورية بتعيينه في منصب الوزير الأول, معربا عن ثقته في شخصه و قدرته على تحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد أكثر فأكثر, كما لم يغفل تقديم الشكر للسيد سلال على كل الجهود التي بذلها.

و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد عين الأربعاء عبد المجيد تبون في منصب وزير أول خلفا للسيد عبد المالك سلال الذي قدم استقالته.