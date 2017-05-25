تحسبا لرمضان .. 1000رحلة نهاية الاسبوع لنقل 25 ألف مسافر من محطة الخروبة

توقع عزالدين بوشهيدة الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير المحطات البرية للجزائر " سوقرال" SOGRAL تسجيل ارتفاع في عدد المسافرين من محطة النقل البري "الخروبة" بالعاصمة نحو كل ولايات الوطن هذا الخميس والجمعة من 12 ألف مسافرإلى 25 ألف مسافر وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمائة .

وطمأن بوشهيدة في تصريح للقناة الاذاعية الاولى المسافرين بتوفر النقل لتمكينهم من قضاء شهر رمضان رفقة ذويهم ،حيث توقع في هذا الخصوص بلوغ 1000رحلة في ظرف هذين اليومين وذلك بعد تسخير 50حافلة إضافية تضمن كل الاتجاهات عبر الوطن سيما الوجهة الشرقية التي تشهد حسبه ضغطا متزايدا في مثل هذه المناسبات.

وأوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة "سوڤرال" أن نهاية الاسبوع التي تتزامن و بداية الشهرالفضيل تكثر فيها حركة المسافرين الذين يفضلون قضاءه في جو عائلي متوقعا توافد 30 ألف مسافر على محطة الخروبة في يوم واحد للتنقل إلى كل ولايات الوطن .

المصدر : الاذاعة الجزائرية