السماح للأندية باستقدام لاعبين أجنبيين على الأكثر بعد عام و نصف من المنع

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي, غداة الاجتماع العادي لمكتبها الفيدرالي, المنعقد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى أنه بإمكان أندية الرابطة الأولى لكرة القدم, اعتبارا من موسم "2016-2017" استقدام لاعبين أجنبيين اثنين, بعد عام و نصف عن صدور قرار المنع من طرف المكتب الفيدرالي السابق.

وأوضح نفس المصدر, أن عدد اللاعبين الأجانب المستقدمين لا يتعدى اثنين, و ألا تتجاور أعمارهم 30 سنة. وسيتم تقديم دفتر الأعباء الخاص باستقدام اللاعبين الأجانب على المكتب الفيدرالي في اجتماعه المقبل, للمصادقة عليه.

وفي نفس السياق, بإمكان الأندية إعارة اللاعبين دون تحديد عددهم, لكن لا يجب أن يتجاوز لاعبين اثنين بالنسبة لنفس النادي المستفيد.

في السابق, كان هذا الإجراء يمنع الأندية إعارة أكثر من ثلاثة لاعبين خلال موسم واحد, وهو ما أثار استياء عدة أندية و خاصة منها المعروفة بالتموين, على غرار نادي بارادو و اتحاد الجزائر, حيث يشغل حاليا رئيسيهما منصب رئيس الفاف و نائبه الأول.

من جهة أخرى, توضح الهيئة الكروية بأن الأندية مرغمة على اختيار الملعب الذي ترغب استقبال منافسيها فيه, و ذلك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد, وستمنح الأولوية للملعب الذي يوفر اكبر قدر ممكن من الأمن. وستبقى الأندية بملاعبها حتى نهاية الموسم باستثناء "الظروف القاهرة".

وتوضح الفاف أنه سيتم تحديد موعد انطلاق بطولة الرابطة الأولى "موبيليس" بموسم 20017-2018 بالتشاور مع اللجنة الطبية و أطباء الأندية و المديرية الفنية الوطنية, مشيرة بأن رزنامة الرابطة الثانية جاهزة, بينما سيتم ضبط رزنامة الرابطة الأولى حسب برنامج المنتخبات الوطنية و الأندية المشاركة في المنافسات الدولية".