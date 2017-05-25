تصفيات كأس إفريقيا للأمم :"الخضر" في تربص بسيدي موسى ابتداء من 2 جوان

يدخل المنتخب الجزائري لكرة القدم في تربص ابتداء من 2 جوان المقبل بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى (الجزائر) تحضيرا للجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019 بالكاميرون, حسب ما أفادت الاتحادية الجزائرية (فاف) الخميس على موقعها على الانترنت.

و يواجه "الخضر" يوم 11 جوان منتخب طوغو بمصطفى تشاكر (البليدة) و هي الخرجة التي تكون مسبوقة بمباراة ودية أمام غينيا في نفس الملعب يوم 6 من نفس الشهر.

وسيحضر بالمناسبة الناخب الوطني الجديد, لوكاس ألكاراز, أول تربص له مع عناصر الفريق الوطني الأول. قبل هذا التربص, كان المدرب السابق لفريق غرناطة الإسباني قد قام بجولة بأوروبا إلتقى خلالها 17 لاعبا من المنتخب الجزائري.

واستغل مسؤول المنتخب الجزائري "أ", حكيم مدان, اجتماع المكتب الفدرالي للفاف الأربعاء بسيدي موسى, بحضور رئيس الاتحادية خير الدين زطشي, لتقديم حصيلة هذه الدورة الأوروبية التي اعتبرها "جد إيجابية".

"هذه الجولة سمحت للناخب بشرح طريقة عمله و التكلم عن مشروعه مع أكبر عدد ممكن من اللاعبين الذين رحبوا بمبادرة ألكاراز و الاتحادية", حسب بيان الفاف.

إضافة الى طوغو, تواجه الجزائر في تصفيات كأس إفريقيا-2019 كذلك غامبيا و البنين.