جاكوب زوما : مهمة تحرير إفريقيا لم تكتمل بعد مادام الشعب الصحراوي لا زال يطمح لحريته

أكد رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما أن مهمة تحرير إفريقيا لم تكتمل بعد مادام الشعب الصحراوي لا زال يطمح لحريته وحقه في تقرير المصير مثلما تم في باقي القارة.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه السيد جاكوب زوما أمس الخميس في القصر الرئاسي في جنوب إفريقيا بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا وبحضور المئات من المدعوين وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وألح الرئيس زوما في كلمته على أنه يجب القيام بكل ما هو ممكن حتى يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه واستعادة حريته.

وقال إن سنة 2017 هي سنة أوليفر تامبو من أجل التأكيد على التزامات جنوب أفريقيا تجاه القارة الأفريقية . مذكرا ا بالإعلان التاريخي للزعيم كوامي نكروما الذي قال إن استقلال غانا لم يكن له معنى إلا إذا ربط بالتحرير الشامل للقارة.