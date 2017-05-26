مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 25 آخرين في إطلاق نار على حافلة تقل أقباطا جنوب مصر

قتل 23 شخصا وأصيب 25 آخرون على الأقل اليوم الجمعة جراء إطلاق نار على حافلة تقل أقباطا جنوب مصر حسب مصادر إعلامية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أكد اليوم "مقتل 23 شخصا وإصابة 25 في إطلاق نار على حافلة تقل أقباطا بطريق دير الأنبا صموئيل بالمنيا".

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى أن عناصر مسلحة تستقل سيارتين قامت بإطلاق النار على حافلة الأقباط خلال مرورها بإحدى الطرق الصحراوية المتاخمة للمناطق الجبلية غرب المنيا. وأضاف أنه تم على الفور "نشر قوات أمنية لتعقب المسلحين".

وأكد شهود عيان وجود أطفال من بين الضحايا مشيرين إلى أن الحافلة كانت تقل أزيد من 40 شخصا.

وأضافوا أن المسلحين أوقفوا الحافلة واستولوا على ممتلكات الركاب ثم قاموا بإطلاق النار بطريقة عشوائية.