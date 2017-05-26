الجزائر تدين " بشدة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة بمحافظة المنيا بمصر

أدانت الجزائر "بشدة" الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف اليوم الجمعة حافلة بمحافظة المنيا بمصر والذي راح ضحيته عشرات من المواطنين المصريين، مؤكدة تضامنها مع حكومة وشعب مصر الشقيق في تصديهما للإرهاب.

وأدان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف "بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف صبيحة اليوم الجمعة حافلة بمحافظة المنيا بمصر والذي راح ضحيته عشرات من المواطنين المصريين الأبرياء" .

وأكد "أن الأطراف الظلامية الإجرامية التي خططت ونفذت هذا العمل الدنيء والجبان لن تنال أبدا من وحدة الشعب المصري الشقيق وتماسكه ولن تقوض بأي حال من الأحوال قيم التعايش السلمي التي دأب عليها وعاش في كنفها منذ مئات السنين".

"إذ نعرب عن تعازينا لعائلات ضحايا هذا العمل الشنيع" --يضيف القول-- "فإننا نؤكد تضامننا مع حكومة مصر وشعبها الشقيق في تصديهما للإرهاب ونجدد شجبنا ورفضنا لهذه الظاهرة الغريبة عن ديننا وقيمنا وتقاليدنا".