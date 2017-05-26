تفكيك شبكة تحترف ترويج الكوكايين بوهران

تمكنت مصالح الأمن الولائي لوهران في اليومين الأخيرين من تفكيك شبكة تحترف ترويج المخدرات الصلبة (الكوكايين) تتشكل من أربعة (4) أفراد حسبما علم اليوم الجمعة لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

وقد مكنت ذات العملية التي تمت بناءا على استغلال معلومات وردت لعناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من حجز كمية من الكوكايين يقدر وزنها بنحو 30 غراما مجهزة للترويج داخل كيس.

وأفضت تحريات عناصر الفرقة المذكورة إلى أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية "الخطيرة" كانوا ينشطون على مستوى المجمع الحضري لمدينة وهران حيث يعد هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و62 سنة من ذوي السوابق القضائية.

وقد تم توقيف أفراد ذات الشبكة من خلال وضع وتنفيذ "خطة محكمة" حيث كانوا على متن سيارة سياحية وبحوزتهم كمية الكوكايين علاوة على مبلغ مالي يعتبر جزء من عائدات نشاطهم الإجرامي في مجال ترويج المخدرات, كما أشار إليه نفس المصدر, مضيفا أنه تم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبهأمام العدالة