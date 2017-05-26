ثلاثة قتلى في حادثي مرور منفصلين بولايتي تيبازة وغرداية

لقي ثلاثة أشخاص حتفهما و أصيب ستة آخرون بجروح في حادثي مرور وقع أحدهما اليوم الجمعة من بورقيقة جنوب تيبازة،والثاني ليلة امس الخميس الى الجمعة قرب مدينة بريان بولاية غردايةحسب مصادر من الحماية المدنية .

و تعود تفاصيل الحادث الاول حسب ما علم لدى مناوبة المديرية الولائية للحماية المدنية بتيبازة فيما لقي شخص اخر حتفه بولاية غرداية. إلى إصطدام ثلاث سيارات على مستوى الطريق الوطني رقم 42 الرابط بين بورقيقة و أحمر العين مما أسفر عن وفاة شخصين بعين المكان و إصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة , وفقا لذات المصالح.

وبولاية غرداية لقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بليغة في حادث مرور وقع ليلة الخميس الى الجمعة قرب مدينة بريان.

وقد وقع الحادث على بعد 17 كلم شرق بريان بالطريق الوطني 33 الرابط بين هذه الأخيرة ومدينة القرارة إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية متسببة في وفاة سائقها (20 سنة) بعين المكان وجرح ثلاثة من ركابها (20 الى 23 سنة) بجروح بليغة وفق ما أوضحه ذات المصدر.

المصدر :وكالة الأنباء الجزائرية