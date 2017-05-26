أسعار النفط تنتعش مجددا و ترتفع بأكثر من 1 بالمائة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1 بالمئة يوم الجمعة لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة .

و كانت اسعار النفط قد تراجعت 5 بالمئة يوم الخميس فيما زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 50 سنتا إلى 97ر51 دولار للبرميل بعدما بلغ أدنى مستوياته في الجلسة عند 71ر50 دولار للبرميل.

وارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 68 سنتا إلى 58ر49 دولار للبرميل بعدما بلغ أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 18ر48 دولار للبرميل.

واتفق كبار منتجي النفط داخل أوبك وخارجها في فيينا يوم الخميس على تمديد العمل باتفاق خفض أنتاج النفط بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو حتى نهاية الثلاثي الأول من 2018.

وعبر المنتجون من داخل و خارج أوبك عن ثقتهم بأن خطتهم ستقلص مخزونات النفط الخام إلى متوسط خمس سنوات البالغ 7ر2 مليار برميل.