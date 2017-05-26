كرة اليد/كأس الجزائر لموسم 2016-2017 /نهائي الأكابر/: تتويج المجمع البترولي

توج المجمع البترولي لكرة اليد (أكابر) بكأس الجزائر لموسم 2016-2017 بعد فوزه على وفاق عين التوتة بنتيجة 28-21 الشوط الأول (16-12) في نهائي النسخة ال51 مساء اليوم الجمعة بالشراقة (الجزائر).

هذه الكأس هي السادسة والعشرين منذ 1982 بالتسمية القديمة مولودية الجزائر، والخامسة منذ 2009 بالتسمية الجديدة، المجمع البترولي. بهذا الفوز، يحصل المجمع البترولي على الثنائية (كأس و بطولة) لموسم 2016-2017.

وسبق لوفاق عين التوتة أن نشط نهائي 2013-2014 و خسره أمام نفس المنافس، المجمع البترولي بنتيجة (32-37) بعد الوقت الإضافي.