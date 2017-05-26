كأس الجزائر لكرة اليد : نتائج نهائيات كل الأصناف

النتائج الكاملة للمباريات النهائية لكأس الجزائر في كرة اليد لموسم 2016-2017 التي لعبت اليوم الجمعة بقاعة الطاهربلخضر (الشراقة - الجزائر):

- (دون 16 سنة) المجمع البترولي - نادي فتيات قسنطينة 12-0 (غياب نادي قسنطينة)

- (دون 17 عاما) نادي ميلة - جمعية الاربعاء 28-33

- (دون 18 سنة) نادي الحمامات - المجمع البترولي 18-21

- (دون 19 سنة) شباب براقي - جمعية مسايسة 33-30

- (دون 20 سنة) الأبيار - المجمع البترولي 31-20

- (كبريات) المجمع البترولي - نادي الأبيار 25-22

- (اكابر) وفاق عين التوتة - المجمع البترولي 21-28 .