كأس الجزائر لكرة اليد : نتائج نهائيات كل الأصناف

26/05/2017 - 22:48
رياضة
النتائج الكاملة للمباريات النهائية لكأس الجزائر في كرة اليد لموسم 2016-2017 التي لعبت اليوم الجمعة بقاعة الطاهربلخضر (الشراقة - الجزائر):
النتائج الكاملة للمباريات النهائية لكأس الجزائر في كرة اليد لموسم 2016-2017 التي لعبت اليوم الجمعة بقاعة الطاهربلخضر (الشراقة - الجزائر):
- (دون 16 سنة) المجمع البترولي - نادي فتيات قسنطينة 12-0 (غياب نادي قسنطينة)
- (دون 17 عاما) نادي ميلة - جمعية الاربعاء 28-33
- (دون 18 سنة) نادي الحمامات - المجمع البترولي 18-21
- (دون 19 سنة) شباب براقي - جمعية مسايسة 33-30
- (دون 20 سنة) الأبيار - المجمع البترولي 31-20
- (كبريات) المجمع البترولي - نادي الأبيار 25-22
- (اكابر) وفاق عين التوتة - المجمع البترولي 21-28 .