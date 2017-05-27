الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يعلقون إضرابهم عن الطعام

27/05/2017 - 09:40

قرر مئات الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية تعليق إضرابهم الذي بدأوه في 17 أبريل الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل هذه المعتقلات.

وذكر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس  في تصريح إعلامي  أن الأسرى "علقوا إضرابهم عن الطعام بعد التوصل الى اتفاق بين لجنة الإضراب ومصلحة السجون الإسرائيلية"  التي أكدت متحدثة باسمها تعليق الإضراب.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية  ونادي الأسير الفلسطيني  أن "تعليق الإضراب جاء عقب مفاوضات بين ممثلين عن الأسرى المضربين عن الطعام ومصلحة السجون الإسرائيلية استمرت لحوالي 20 ساعة في سجن عسقلان".

وقاد الإضراب  الذي خاضه أكثر من 1000 أسير  القيادي في حركة فتح  مروان البرغوثي  المحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات  وانضم إليه الأمين العام للجبهة الشعبية  أحمد سعدات  وكريم يونس الذي يعتبر من أقدم المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

ويقدر عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بنحو 6500 أسير  من بينهم 29 أسيرا محتجزين منذ ما قبل اتفاق السلام الذي وقع بين الجانبين  الفلسطيني والإسرائيلي في العام 1993.

 

 

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