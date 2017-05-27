الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يعلقون إضرابهم عن الطعام

قرر مئات الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية تعليق إضرابهم الذي بدأوه في 17 أبريل الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل هذه المعتقلات.

وذكر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في تصريح إعلامي أن الأسرى "علقوا إضرابهم عن الطعام بعد التوصل الى اتفاق بين لجنة الإضراب ومصلحة السجون الإسرائيلية" التي أكدت متحدثة باسمها تعليق الإضراب.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني أن "تعليق الإضراب جاء عقب مفاوضات بين ممثلين عن الأسرى المضربين عن الطعام ومصلحة السجون الإسرائيلية استمرت لحوالي 20 ساعة في سجن عسقلان".

وقاد الإضراب الذي خاضه أكثر من 1000 أسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات وانضم إليه الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وكريم يونس الذي يعتبر من أقدم المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

ويقدر عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بنحو 6500 أسير من بينهم 29 أسيرا محتجزين منذ ما قبل اتفاق السلام الذي وقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 1993.