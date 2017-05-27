ورقلة : أكثر من 740 مليون دج مستحقات مؤسسة الكهرباء والغاز لدى الزبائن

بلغ حجم الديون المستحقة لمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز- ورقلة ) لدى الزبائن العاديين خلال السنة الجارية ما قيمته 745 مليون دج كما أستفيد من مسؤولي ذات المؤسسة .

و سجلت هذه الديون لعدم تسديد الزبائن بمختلف مناطق الولاية لمستحقات استهلاك الطاقة الكهربائية والبالغ عددهم 119.532 مشترك كما أوضحت المكلفة بالإتصال بمديرية التوزيع مونية بادة.

ولمواجهة هذه الوضعية شرعت ذات المؤسسة في حملة تشمل كافة بلديات الولاية لقطع التموين بالطاقة الكهربائية عن الزبائن الذين تخلفوا عن تسديد مستحقات الاستهلاك مثلما أشارت نفس المسؤولة.

وكانت مديرية التوزيع بورقلة قد أكدت في عديد المناسبات أن تخلف الزبائن عن تسديد فواتير الكهرباء ينعكس سلبا على توازناتها المالية ومخططاتها التنموية سيما ما تعلق منه بمسألة توسيع شبكة الخطوط الكهربائية و إنجاز محولات الكهربائية جديدة التي يتوخى منها تحسين خدمات التموين بهذه الطاقة الحيوية لفائدة المواطنين.