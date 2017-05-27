توقيف ثلاثة إرهابيين مبحوث عنهم و استرجاع أسلحة و كمية من الذخيرة بتمنراست

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم السبت بتمنراست، من توقيف ثلاثة إرهابيين مبحوث عنهم و استرجاع أسلحة و كمية معتبرة من الذخيرة، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "في إطار محاربة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 27 ماي 2017 بمنطقة سيلات بالقطاع العملياتي لتمنراست بالناحية العسكرية السادسة من توقيف ثلاثة إرهابيين مبحوث عنهم واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف و 04 مخازن إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة".

و يتعلق الأمر --مثلما أوضحه المصدر ذاته-- بكل من " ع. عيسى" و "س. محمود" و "ج. بوجمعة.

و في هذا الإطار، ذكرت وزارة الدفاع الوطني بأن هذه العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد تأتي ل"تؤكد مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية".